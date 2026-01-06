Leonardo DiCaprio es un éxito mundial con la película recién estrenada que promete llevarse muchos Oscar

batalla1 Peliculón. Leonardo DiCaprio vuelve a demostrar por qué es uno de los mejores actores con esta cinta.

Una batalla tras otra es un thriller épico de elementos satíricos y tono mixto, que balancea lo absolutamente absurdo con lo totalmente serio. Inspirada tanto en las realidades perturbadoras de los Estados Unidos del presente como en ideas revolucionarias y cíclicas de tiempos pasados, la película le permite al espectador conectar con la relación central entre padre e hija, mientras considera los conceptos presentados por un filme interesado en el contraste entre diferentes y radicales ideologías.

HBO Max: de qué trata la película Una batalla tras otra

Bob, un revolucionario fracasado (Leonardo DiCaprio), vive en un estado de paranoia por culpa de los efectos de la droga, sobreviviendo desconectado de la realidad con su enérgica e independiente hija, Willa.