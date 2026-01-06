Leonardo DiCaprio acaba de estrenar la gran película que todos esperaban y que se encamina a quedarse con una gran cantidad de Premios Oscar, se trata de la aclamada cinta Una batalla tras otra. Es uno de los grandes estrenos de HBO Max.
Leonardo DiCaprio es un éxito mundial con la película recién estrenada que promete llevarse muchos Oscar
Leonardo DiCaprio acaba de estrenar la gran película que todos esperaban y que se encamina a quedarse con una gran cantidad de Premios Oscar
Una batalla tras otra es un thriller épico de elementos satíricos y tono mixto, que balancea lo absolutamente absurdo con lo totalmente serio. Inspirada tanto en las realidades perturbadoras de los Estados Unidos del presente como en ideas revolucionarias y cíclicas de tiempos pasados, la película le permite al espectador conectar con la relación central entre padre e hija, mientras considera los conceptos presentados por un filme interesado en el contraste entre diferentes y radicales ideologías.
HBO Max: de qué trata la película Una batalla tras otra
Bob, un revolucionario fracasado (Leonardo DiCaprio), vive en un estado de paranoia por culpa de los efectos de la droga, sobreviviendo desconectado de la realidad con su enérgica e independiente hija, Willa.
Cuando su malvada némesis reaparece después de 16 años y desaparece, el ex radical lucha por encontrarla, mientras padre e hija luchan contra las consecuencias de su pasado.
Una batalla tras otra se lleva a cabo principalmente cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, y tiene como protagonista a Bob (Leonardo DiCaprio), quien al principio de la historia trabaja como el encargado de los explosivos de la French 75, un grupo revolucionario al que vemos atacar un campo de migrantes mexicanos encerrados por el ejército.
Bob está con Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), una lideresa de la revolución, y una mujer tremendamente agresiva, llena de odio, pero también dedicada a los ideales que supuestamente representa.
HBO Max: elenco de la película Una batalla tras otra
- Leonardo DiCaprio
- Sean Penn
- Benicio del Toro
- Regina Hall
- Teyana Taylor
- Chase Infiniti