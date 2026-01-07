Ruidos cotidianos como el funcionamiento de electrodomésticos, música a alto volumen o el simple caminar con calzado firme suelen ser detonantes de conflictos vecinales y un deterioro en la salud mental de los residentes. Aunque no lo creas, estos problemas llegarán a su fin gracias a un simple tornillo capaz de reducir el 50% de estos sonidos, un invento del cual científicos no dan crédito.
Los científicos no dan crédito: cómo un simple tornillo puede reducir hasta el 50% de ruidos externos
Aunque no lo creas, con un tornillo podrás ponerle fin a los ruidos molestos que llegan desde el exterior
Este tornillo es capaz de reducir hasta el 50% de ruidos externos
Hasta ahora, las soluciones efectivas requerían reformas estructurales costosas o el uso de paneles aislantes que reducían el espacio habitable. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Malmö, en Suecia, han diseñado una alternativa minimalista y disruptiva: el Sound Screw.
Este invento, liderado por el profesor Håkan Wernersson, consiste en un tornillo con un diseño revolucionario que incorpora un muelle en su sección central. Este resorte actúa como un amortiguador de ondas sonoras, rompiendo la transmisión directa de las vibraciones a través de las estructuras. Al fijar placas de yeso o paneles a la madera utilizando este sistema, se mantiene la conexión mecánica necesaria para la estabilidad, pero se impide que el sonido se propague de una superficie a otra.
Las pruebas de laboratorio han arrojado resultados sorprendentes: el Sound Screw es capaz de reducir el ruido percibido en hasta 9 decibelios, lo que equivale a disminuir la molestia sonora casi a la mitad en comparación con los métodos de construcción tradicionales. Este avance es especialmente beneficioso para las viviendas con estructuras de madera, las cuales suelen presentar mayores deficiencias acústicas que las de hormigón.
A diferencia de otros sistemas de insonorización que requieren mano de obra especializada, el Sound Screw destaca por su facilidad de instalación. No demanda herramientas complejas ni formación técnica, lo que lo vuelve una opción democrática para mejorar el bienestar en el hogar. Actualmente, la empresa Akoustos, creada por los propios investigadores, trabaja en la fase final para llevar este producto al mercado masivo tras haber recibido el aval de la Real Academia Sueca de Ciencias de la Ingeniería.
Por lo tanto, todavía no hay un precio establecido para adquirir el Sound Screw y tener en la pared una solución definitiva para terminar con las tensiones vecinales por ruido, transformando un elemento tan básico como un tornillo en una pieza de alta ingeniería acústica. Aunque, se estima que conoceremos mayores detalles a principios de este 2026.