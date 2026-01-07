Los científicos no dan crédito: cómo un simple tornillo puede reducir hasta el 50% de ruidos externos

tornillo invento Este tornillo funciona a la perfección en paredes de madera.

Las pruebas de laboratorio han arrojado resultados sorprendentes: el Sound Screw es capaz de reducir el ruido percibido en hasta 9 decibelios, lo que equivale a disminuir la molestia sonora casi a la mitad en comparación con los métodos de construcción tradicionales. Este avance es especialmente beneficioso para las viviendas con estructuras de madera, las cuales suelen presentar mayores deficiencias acústicas que las de hormigón.

A diferencia de otros sistemas de insonorización que requieren mano de obra especializada, el Sound Screw destaca por su facilidad de instalación. No demanda herramientas complejas ni formación técnica, lo que lo vuelve una opción democrática para mejorar el bienestar en el hogar. Actualmente, la empresa Akoustos, creada por los propios investigadores, trabaja en la fase final para llevar este producto al mercado masivo tras haber recibido el aval de la Real Academia Sueca de Ciencias de la Ingeniería.

Por lo tanto, todavía no hay un precio establecido para adquirir el Sound Screw y tener en la pared una solución definitiva para terminar con las tensiones vecinales por ruido, transformando un elemento tan básico como un tornillo en una pieza de alta ingeniería acústica. Aunque, se estima que conoceremos mayores detalles a principios de este 2026.