Lionel Messi - Inter Miami Messi no es el jugador argentino con más goles desde Qatar 2022.

El goleador argentino por encima de Messi

El máximo goleador argentino tras el Mundial de Qatar 2022 es Lautaro Martínez, con 42 goles (entre Inter de Milán y Argentina), superando a todos sus compañeros.

El Toro ha sido una fuerza imparable en la Serie A, además de su aporte clave en la Copa América 2024, donde fue el máximo goleador.

En segundo lugar del ranking sí se ubica Lionel Messi que suma 28 goles (entre PSG, Inter Miami y Argentina). A pesar de compartir el liderato con Lautaro Martínez en goles con la Selección Argentina (25 cada uno), su total combinado es menor.

En tanto que Julián Álvarez completa el podio de goleadores con 23 tantos (Manchester City, Atlético de Madrid y Argentina).

Lautaro Martínez Inter Lautaro Martínez es el jugador argentino con más goles desde Qatar 2022.

El resto del top 10 de goleadores argentinos

En el cuarto puesto, Ángel Di María y Paulo Dybala empatan con 18 goles cada uno. Thiago Almada sigue con 14 goles, destacando en la MLS con Atlanta United y aportando en amistosos internacionales.

Ángel Correa acumula 11 goles (Atlético de Madrid, Tigres y Argentina). Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios, con 8 y 9 goles respectivamente, han contribuido desde el mediocampo, tanto en Liverpool y Bayer Leverkusen como en la Selección Argentina.

Finalmente, Enzo Fernández y Nahuel Molina, ambos con 6 goles, cierran el top 10 de jugadores argentinos, destacando por su aporte en clubes como Chelsea y Atlético de Madrid, además de la Albiceleste.