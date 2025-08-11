La Selección Argentina, tras su histórica consagración en el Mundial de Qatar 2022, ha demostrado que su éxito no depende solo de Lionel Messi. Y los datos de los jugadores más goleadores desde entonces hablan por sí solos.
La Selección Argentina, tras su histórica consagración en el Mundial de Qatar 2022, ha demostrado que su éxito no depende solo de Lionel Messi. Y los datos de los jugadores más goleadores desde entonces hablan por sí solos.
Desde diciembre de 2022, los jugadores argentinos han acumulado una impresionante cantidad de goles, tanto en partidos internacionales como en sus respectivas ligas.
Sin embargo, el máximo goleador en este período no es Lionel Messi, como cualquiera podría imaginar, sino un delantero que ha sorprendido por su contundencia.
El máximo goleador argentino tras el Mundial de Qatar 2022 es Lautaro Martínez, con 42 goles (entre Inter de Milán y Argentina), superando a todos sus compañeros.
El Toro ha sido una fuerza imparable en la Serie A, además de su aporte clave en la Copa América 2024, donde fue el máximo goleador.
En segundo lugar del ranking sí se ubica Lionel Messi que suma 28 goles (entre PSG, Inter Miami y Argentina). A pesar de compartir el liderato con Lautaro Martínez en goles con la Selección Argentina (25 cada uno), su total combinado es menor.
En tanto que Julián Álvarez completa el podio de goleadores con 23 tantos (Manchester City, Atlético de Madrid y Argentina).
En el cuarto puesto, Ángel Di María y Paulo Dybala empatan con 18 goles cada uno. Thiago Almada sigue con 14 goles, destacando en la MLS con Atlanta United y aportando en amistosos internacionales.
Ángel Correa acumula 11 goles (Atlético de Madrid, Tigres y Argentina). Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios, con 8 y 9 goles respectivamente, han contribuido desde el mediocampo, tanto en Liverpool y Bayer Leverkusen como en la Selección Argentina.
Finalmente, Enzo Fernández y Nahuel Molina, ambos con 6 goles, cierran el top 10 de jugadores argentinos, destacando por su aporte en clubes como Chelsea y Atlético de Madrid, además de la Albiceleste.