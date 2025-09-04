Ni Cavani, ni Merentiel: el delantero de Boca que tiene chances de jugar el Mundial 2026

Esta gestión coincide con el gran momento que atraviesa Paraguay, que necesita sumar apenas un punto en esta fecha FIFA —o que Venezuela no derrote a Argentina— para sellar su clasificación directa a la próxima Copa del Mundo.

El delantero, de 29 años, sueña con disputar el Mundial 2026 y ya dio el primer paso para estar en la órbita de Alfaro.

Gustavo Alfaro convoca jugadores del fútbol argentino a la selección de Paraguay

El interés de Alfaro por el atacante de Boca se explica por su política de convocar jugadores del fútbol argentino: en esta doble fecha citó a Gabriel Ávalos (Independiente), Ronaldo Martínez (Platense) y Alex Arce (Independiente Rivadavia), además de Matías Galarza (River) y Agustín Sández (Rosario Central).

Giménez podría ser el próximo en sumarse a esta lista si completa su nacionalización y mantiene su buen nivel en el club de La Ribera. En lo que va del año, acumula 1.100 minutos en 23 encuentros, con seis goles y tres asistencias, números que sedujeron al entrenador de la “Albirroja”.

El caso de Giménez no es el único en Boca: meses atrás Lucas Blondel optó por representar a Suiza, país de origen de su padre, y llegó a debutar en amistosos de la fecha FIFA de marzo.