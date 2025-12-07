Mundial 2026: todo lo que hay que saber sobre reglamento, desempates y otros detalles

Otro detalle, que ya se vio en el Mundial de Clubes es que se mantendrá la pausa de hidratación (cooling break) para combatir las altas temperaturas del verano en el hemisferio norte.

La pausa se producirá en el momento que el árbitro lo indique, pero siempre entre los minutos 25 y 30 de cada una de las dos etapas en las que se dividen los partidos.

Los desempates en el Mundial 2026

En la fase de grupos, si dos o más equipos suman los mismos puntos las posiciones de definirán teniendo en cuenta los partidos disputados entre los equipos empatados, tal como ocurrió en el Mundial de Clubes de este año.

Si el empate persistiera se tendrán en cuenta, en este orden: la diferencia de goles en los partidos entre los equipos empatados; más goles a favor en los partidos entre los equipos empatados; mayor diferencia de gol en todo el grupo; más goles a favor en todos los partidos del grupo y más puntos obtenidos por la conducta de jugadores y cuerpo técnico teniendo en cuenta el número de tarjetas recibidas.