Mauricio Serna.jpg Mauricio Serna dio la cara tras la derrota de Boca.

Mauricio Serna habló del presente de Boca

Para comenzar, Serna manifestó: "El balance no es positivo, estamos muy preocupados y también ocupados en buscar mejorar. Sabemos que hay rendimientos que no están en su mejor momento, pero si todos estamos juntos, será más fácil".

A la hora de enviarle un mensaje al hincha de Boca, soltó: "A la gente de Boca le digo que nos siga apoyando como siempre lo ha hecho. Somos los primeros, junto con nuestros futbolistas, que queremos ganar. Sabemos que el presente no ha sido muy bueno, por más que en este último partido hubo pasajes con buenas sensaciones. No alcanza, no podemos quedarnos en eso. No podemos excusarnos y poner esto como pretexto".