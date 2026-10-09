Matías Recalde apunta a clasificar al octogonal con Gimnasia y Esgrima

El Lobo se prepara para jugar ante Newell's tras la derrota ante Estudiantes.

Matías Recalde, lateral izquierdo de Gimnasia y Esgrima, que se ha consolidado en la defensa, arrancó hablando de la caída con Estudiantes, en La Plata y reconoció: "Nos dolió la derrota, fuimos a buscar los tres puntos, perdimos con un rival que tiene mucha jerarquía y jugadores de recambio en todas sus posiciones. No es casualidad que estén en la semifinal de la Copa Libertadores".

"Los últimos diez minutos no jugamos bien y ellos las ocasiones que tuvieron las metieron. Fue un golpe inesperado, ahora pensamos en el compromiso que tenemos en nuestra cancha con Newell's con la premisa de volver a sumar los tres puntos para seguir ilusionados con jugar el octogonal y con la expectativa de poder jugar el año que viene la Sudamericana", opinó el jugador que logró el ascenso con el Lobo a Primera.