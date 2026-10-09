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Matías Recalde apunta a clasificar al octogonal con Gimnasia y Esgrima

Matías Recalde analizó el presente que atraviesa Gimnasia y Esgrima en Primera División, que este lunes jugará desde las 18.30 como local ante Newell's

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Matías Recalde habló del presente de Gimnasia y Esgrima que jugará de local frente a Newells.

Matías Recalde habló del presente de Gimnasia y Esgrima que jugará de local frente a Newell's.

Matías Recalde atraviesa un gran presente en Gimnasia y Esgrima. El lateral izquierdo se ganó un lugar como titular en el equipo conducido por Darío Franco. El jugador opinó del compromiso que el Lobo jugará ante Newell's, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

El Lobo se prepara para jugar ante Newell's tras la derrota ante Estudiantes.

El Lobo se prepara para jugar ante Newell's tras la derrota ante Estudiantes.

Matías Recalde, lateral izquierdo de Gimnasia y Esgrima, que se ha consolidado en la defensa, arrancó hablando de la caída con Estudiantes, en La Plata y reconoció: "Nos dolió la derrota, fuimos a buscar los tres puntos, perdimos con un rival que tiene mucha jerarquía y jugadores de recambio en todas sus posiciones. No es casualidad que estén en la semifinal de la Copa Libertadores".

"Los últimos diez minutos no jugamos bien y ellos las ocasiones que tuvieron las metieron. Fue un golpe inesperado, ahora pensamos en el compromiso que tenemos en nuestra cancha con Newell's con la premisa de volver a sumar los tres puntos para seguir ilusionados con jugar el octogonal y con la expectativa de poder jugar el año que viene la Sudamericana", opinó el jugador que logró el ascenso con el Lobo a Primera.

Matías Recalde y la cinco finales que tiene Gimnasia y Esgrima

"Nos quedan cinco finales, sabemos que serán todos encuentros difíciles, y estamos preparados para afrontarlos de la mejor manera. El balance es muy positivo por lo que hemos hecho en este primer año en Primera. Pudimos asegurar la permanencia en la categoría varias fechas antes y cumplimos el primer objetivo".

Los partidos que le quedan a Gimnasia y Eshgrima en el Torneo Clausura:

  • vs Newell's (de local) - Lunes 12 de octubre, 18.30 - fecha 12
  • vs Vélez (V) - Sábado 17 de octubre, 20- . fecha 13
  • vs Platense (L) - Viernes 23 de octubre, 18.30 - fecha 14
  • vs Lanús (V) - Domingo 1 de noviembre, 20.45 - fecha 15
  • vs Independiente Rivadavia (L)- fecha 16, sin día y horario confirmado

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