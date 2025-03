Matías Muñoz llegó a Gimnasia y Esgrima con la ilusión de pelear los primeros puestos

Matías Muñoz. lobo.jpg Matías Muñoz una de las incorporaciones de Gimnasia y Esgrima del equipo que dirige Ezequiel Medrán. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Con respecto a lo personal, aseguró: "Estoy muy contento y desde el primer día me sentí muy bien. Cuando me llamó el entrenador Ezequiel Medrán me contó el proyecto de lo que pretendían para pelear este año. Gimnasia y Esgrima hace años que viene peleando los primeros y eso es una motivación para el jugador".

"Mi adaptación fue rápida, fue importante llegar a un lugar donde hay muy buenas personas. Se mantuvo la base del torneo anterior y los jugadores que nos incorporamos pudimos adaptarnos a lo que pide el entrenador. Medrán nos pide que seamos un equipo intenso, que tratemos de cuidar la pelota y generemos situaciones de gol", cerró el volante.

Gimnasia y Esgrima espera por Defensores Unidos de Zárate

Gimnasia y Esgrima volverá a jugar el martes 11 de marzo ante Defensores Unidos de Zárate el encuentro correspondiente a la 5ta fecha de la Zona B, que se disputará en el estadio Víctor Legrotaglie desde las 21.

El plantel mensana tras el empate ante Estudiantes en Caseros volverá a entrenarse este miércoles en el Predio, que seubica enfrente al Aeropuerto.