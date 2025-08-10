Marcos Rojo fue presentado en Racing, pero sigue en duda si podrá jugar en el Torneo Clausura

El ex Manchester United tuvo este domingo su primer entrenamiento bajo el mando de Gustavo Costas y sus nuevos compañeros, de cara al duelo del próximo martes cuando La Academia se mida ante Peñarol de Uruguay, en condición de visitante, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

A su vez, dicho torneo, junto a la Copa Argentina, son los únicos dos certámenes en los que Rojo podrá decir presente con el cuadro albiceleste debido a que no fue habilitado por la Asociación del Fútbol Argentino para disputar el Torneo Clausura ya que rescindió su contrato con el Xeneize luego del 24 de julio, día que cerró la ventana para las transferencias.

rojo 3

Racing trabaja para que Marcos Rojo pueda jugar en el Torneo Clausura

En la misma línea, el artículo 19.2.4 establece como obligatorio que el jugador inscripto como libre se haya desvinculado de su anterior club previo a esa fecha. En tanto, si la AFA no decide hacer una excepción con el marcador central, el DT no podrá contar con el flamante refuerzo durante gran parte de lo que resta de temporada.

Si bien desde la Comisión Directiva de Racing, comandada por Diego Milito, trabajan para poder encontrar la manera de habilitar al oriundo de La Plata, por lo pronto el jugador no podrá decir presente el viernes 15 de agosto cuando La Academia reciba a Tigre por la quinta fecha del campeonato local.

La trayectoria de Marcos Rojo

Estudiantes 2008-10 y 2020

Spartak (Rusia) 2011-12

Sporting de Lisboa (Portugal) 2012-14

Manchester United (Inglaterra) 2014-21

Boca Juniors 2021-25

Racing Club 2025-act.

Selección argentina 2011-18

Ganó dos títulos en Estudiantes, 4 en el Manchester United y 4 en Boca.