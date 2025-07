Marcelo Gallardo: el empate de River ante San Lorenzo y el análisis de la fecha 3 con ocho partidos igualados en cero

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo analizó la igualdad en cero y destacó al equipo comandado por Damián Ayude. "Fue un partido durísimo en lo físico. De esos en los que, el que hace el gol, gana. San Lorenzo es un equipo fuerte, que no te da espacios, se cierra bien por dentro. Si bien no hubo grandes chances durante el desarrollo, se jugó con mucha intensidad, con agresividad y muy cortado. No había tiempo para pensar ni espacio para jugar”.

Ante la dificultad, Gallardo valoró el esfuerzo de sus dirigidos. "Insistimos, tomamos la iniciativa, pero no estuvimos del todo finos con la pelota. No tengo nada que reprocharles a los jugadores porque el equipo estuvo presente, física y mentalmente. Cuando no podés jugar como querés, porque el rival también impone desde lo físico, hay que jugarlo igual. Así también vamos construyendo un equipo duro, con carácter".