Maracanazo histórico de la Lepra: qué dijeron las redes y los medios nacionales y extranjeros

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"Independiente Rivadavia de Mendoza ganó en el Maracaná en su primera Copa Libertadores y está primero en la Tabla Anual. Es el mejor equipo argentino en lo que va de 2026" (Gastón Edul).

"Independiente Rivadavia es el sexto equipo argentino en ganar un partido como visitante en la Copa Libertadores ante un equipo brasileño tras comenzar perdiendo, después de Independiente, Argentinos Juniors, River (lo logró en tres ocasiones), Estudiantes y Lanús" (Mister Chip).

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"Independiente Rivadavia venció al Fluminense en su primer viaje internacional. Fundado en 1913, el club disputó la 1ª división del Campeonato Argentino por primera vez solamente en 2024" (Planeta do Futebol).

Los diarios brasileños se refirieron a la remontada de la Lepra

"Fluminense sufre una remontada histórica y es abucheado en el Maracaná, en la Copa Libertadores", dijo Lance y agregó: "Fluminense cayó derrotado 2-1 ante Independiente Rivadavia este miércoles, en un partido válido por la segunda jornada de la fase de grupos de la Libertadores. El Tricolor abrió el marcador con Arana, pero el rival argentino le dio la vuelta al partido en el Maracaná con Sartori y Arce".

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"Fluminense pierde ante Independiente Rivadavia tras ir ganando y abandona el Maracaná entre abucheos y protestas", tituló O Globo y señaló: "Tras un buen inicio, el Tricolor perdió 2-1 y complicó su situación en el Grupo C de la Copa Libertadores".

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"Fluminense sufre una derrota en remontada ante Rivadavia y ve aumentar la presión en la Libertadores", afirmó UOL y debajo sentenció: "Independiente Rivadavia derrotó a Fluminense 2-1 en el Maracaná, remontando el marcador, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Libertadores, causando ya revuelo en Fluminense en la competición".

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Los principales medios nacionales reflejaron el Maracanazo

"Maracanazo: Independiente Rivadavia completó la hazaña y derrotó a Fluminense en Brasil", destacó El Gráfico y completó indicando: "La Lepra venció 2-1 al conjunto carioca y suma puntaje ideal en la Libertadores".

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"Maracanazo de Independiente Rivadavia: remontada y 2-1 a Fluminense por la Copa Libertadores", tituló La Nación. "Alex Arce y Fabrizio Sartori marcaron en Brasil los goles de la Lepra mendocina, que es el cómodo líder del grupo C".

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"Maracanazo histórico: Independiente Rivadavia le ganó al Flu y es líder", resaltó Olé.