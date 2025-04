Desde chico la vengo peleando, soñaba con esto. Todavía no caigo. Fue el gol más esperado de mi vida Desde chico la vengo peleando, soñaba con esto. Todavía no caigo. Fue el gol más esperado de mi vida

Luciano Pascual 1.jpeg Luciano Pascual marcó su primer gol con la Primera de Godoy Cruz y su primer gol internacional. Cristian Lozano/UNO.

"Desde chico la vengo peleando, soñaba con esto. Todavía no caigo. Fue el gol más esperado de mi vida", expresó Luciano Pascual tras la victoria de Godoy Cruz ante Sportivo Luqueño. El volante oriundo de Almirante Brown se mostró feliz por el momento en su carrera en el que lleva disputados 4 partidos con la Primera del Tomba, y ya con un gol internacional en su haber.

El sentido mensaje de Luciano Pascual tras marcar su primer gol internacional con la camiseta de Godoy Cruz

El futbolista categoría 2004 llegó al Expreso en agosto del 2023 y desde entonces tuvo la mayor parte de su desempeño en la Reserva bodeguera (jugó 23 partidos y marcó 4 goles). Un año después de su arribo logró debutar en la Primera de Tomba ante Independiente de Avellaneda por Copa Argentina. Sin embargo no logró asentarse en el plantel principal como esperaba.

Luciano Pascual 2.jpeg Luciano Pascual instantes antes de hacer su primer gol con la camiseta de Godoy Cruz. Cristian Lozano/UNO.

Hoy el panorama es diferente y su futuro es auspicioso en lo que a la máxima categoría respecta. Y así lo vive el jugador. "Es muy lindo este momento, en lo individual y en lo grupal, el equipo se hizo notar y nos hacemos fuertes en cualquier cancha". De la mano de Esteban Solari, el volante ha tenido mayores chances de mostrarse y ayer fue la ocasión idónea porque además, marcó su primer gol en un certamen internacional. "Solari me dijo que entre con confianza, que tenga la pelota y que me haga cargo de ella. Por suerte lo pude hacer y voy a ir sumando desde donde me toque", agregó.

Con la juventud a cuestas, Luciano Pascual no ocultó su emoción tras años de sacrificio y estar lejos de sus afectos, arraigados en Gregorio de Laferrere, provincia de Buenos Aires. "Hacer el gol es un desahogo. La luché desde muy chico, tengo mi familia en Buenos Aires, acá estoy solo, y fue un desahogo. Pienso en el nene que salía a jugar desde chico al barrio", sentenció emocionado.

Finalmente, el jugador se refirió al regreso del público de Godoy Cruz a las tribunas del Malvinas. "La gente se hizo notar, los extrañábamos. Ahora nos devolvieron los tres puntos y el lunes ya van a poder estar de nuevo con nosotros".