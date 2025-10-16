Luciano Gómez: las "finales" que le quedan a Independiente Rivadavia, los aspectos a corregir y la relación con Villa

Para Luciano Gómez, las fechas restantes del torneo domésticos se consideran "finales" dada la necesidad que tiene Independiente Rivadavia de sumar una buena cantidad de puntos que lo depositen en la fase siguiente. De cara a estos partidos, el lateral señaló una de las falencias que tiene el equipo, como un aspecto a corregir para los compromisos venideros. "Quedan cuatro finales, estamos tratando todos de dar lo mejor. No se nos están dando los goles. Las situaciones las estamos creando pero no las podemos convertir, estamos esperando que entre la pelota. Este es el camino. Se va a definir todo en las últimas fechas como en el torneo pasado".

Independiente Rivadavia jugará ante Banfield la próxima fecha en el Gargantini.

Por otra parte, el lateral de Indepediente Rivadavia se refirió al tema de las expulsiones. La Lepra tuvo 4 expulsados en los últimos 3 partidos. Sin dudas, otra arista a atender. "Son momentos, rachas. Al jugar, obviamente te equivocás y también hacés las cosas bien. Tenemos que arrancar con once y terminar con once pero, cuando se dieron esas situaciones, el equipo respaldó a los que salieron expulsados. Son situaciones de partidos", argumentó Luciano Gómez al respecto.