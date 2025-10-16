Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Luciano Gómez: las "finales" que le quedan a Independiente Rivadavia, los aspectos a corregir y la relación con Villa

Luciano Gómez se refirió al presente de la Lepra en la antesala del encuentro ante Banfield de este sábado en el Bautista Gargantini

Por Carolina Quiroga
Luciano Gómez habló de su cercana relación con Sebastián Villa. Foto: Gentileza Prensa Lepra. 

A Independiente Rivadavia le quedan partidos de gran relevancia teniendo en cuenta que solo quedan cuatro partidos para el final de la fase regular del Torneo Clausura y tiene que ajustar detalles si quiere avanzar a la instancia de playoffs. Además, tiene a River en el horizonte por Copa Argentina.

Para Luciano Gómez, las fechas restantes del torneo domésticos se consideran "finales" dada la necesidad que tiene Independiente Rivadavia de sumar una buena cantidad de puntos que lo depositen en la fase siguiente. De cara a estos partidos, el lateral señaló una de las falencias que tiene el equipo, como un aspecto a corregir para los compromisos venideros. "Quedan cuatro finales, estamos tratando todos de dar lo mejor. No se nos están dando los goles. Las situaciones las estamos creando pero no las podemos convertir, estamos esperando que entre la pelota. Este es el camino. Se va a definir todo en las últimas fechas como en el torneo pasado".

independiente rivadavia
Independiente Rivadavia jugará ante Banfield la próxima fecha en el Gargantini.

Por otra parte, el lateral de Indepediente Rivadavia se refirió al tema de las expulsiones. La Lepra tuvo 4 expulsados en los últimos 3 partidos. Sin dudas, otra arista a atender. "Son momentos, rachas. Al jugar, obviamente te equivocás y también hacés las cosas bien. Tenemos que arrancar con once y terminar con once pero, cuando se dieron esas situaciones, el equipo respaldó a los que salieron expulsados. Son situaciones de partidos", argumentó Luciano Gómez al respecto.

Su relación con el capitán de Independiente Rivadavia, Sebastián Villa

En varias oportunidades se ha visto al lateral de Independiente Rivadavia cruzar palabras con el capitán en pleno partido. En ciertas ocasiones, los intercambios son con cierta vehemencia como sucedió en el partido ante Godoy Cruz. En el transcurso del primer tiempo se vieron gestos entre ambos y así lo explicó Luciano Gómez: "Le pedí a Seba (Villa) que pique, y él no picó. Son cosas que pasan en el partido. Nos exigimos mucho con él". En ese sentido, el defensor contó que tienen una buena relación porque pasan mucho tiempo juntos. "Nos conocemos bien porque concentramos juntos", sentenció.

Embed - Luciano Gómez: las "finales" que le quedan a Independiente Rivadavia y la relación con Villa

Independiente Rivadavia se medirá ante Banfield este sábado, desde las 15.45, en el Estadio Bautista Gargantini por la fecha 13 del Torneo Clausura.

