Los candidatos a dirigir al Deportivo Maipú tras la salida de Alexis Matteo

Quién es la Tota Medina, el otro candidato a dirigir al Cruzado

Hernán Tota Medina fue el héroe del Deportivo Maipú en el ascenso al Federal del 2008. Se encuentra dirigiendo en el Club Deportivo Victoria de Honduras y en su primera experiencia como entrenador estuvo en la conducción de Racing de Córdoba en 2019. Allí consiguió el ascenso, primero al Torneo Regional Federal Amateur y al año siguiente, al Torneo Federal A.

Su segundo ciclo en el equipo cordobés fue el año pasado, donde dirigió un total de 15 partidos en la Primera Nacional con cinco triunfos, tres empates y siete derrotas.

Medina es acompañado en su cuerpo técnico por Juan Bertani, es su preparador físico. La Tota dirigió en Honduras al Motagua y al Marathón.

Theiler horizontal.jpg Luciano Theiler, logró el ascenso como entrenador del Deportivo Maipú en el 2021.

Luciano Theiler logró el ascenso a la Primera Nacional

Luciano Theiler quedó en la historia de Deportivo Maipú al lograr el ascenso a la Primera Nacional tras vencer a Deportivo Madryn. El logro fue el domingo 31 de enero de 2021, cuando el equiipo maipucino consiguió el segundo ascenso a esta categoría.