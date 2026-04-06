Los candidatos a dirigir al Deportivo Maipú tras la salida de Alexis Matteo

Alexis Matteo se despidió como entrenador delDeportivo Maipú, tras la derrota de este domingo ante Quilmes. Ahora la dirigencia está buscando cerrar la llegada de su sucesor y hay tres candidatos para hacerse cargo del equipo. Se vienen momentos de decisiones en el club que preside Hernán Sperdutti.
Mariano Echeverría en dupla con Enzo Imbesi, Hernán Tota Medina y LucianoTheiler son los que asoman para ponerse el buzo de DT. Las dos primeros tienen pasado en el Deportivo Maipú, ya que fueron jugadores. Mientras que Luciano Theiler logró el ascenso a la Primera Nacional en el 2021 con el Cruzado.
Mariano Echeverría fue jugador del Deportivo Maipú en el 2008 y hacía dupla en la zaga central con la Tota Medina. Como entrenador estuvo en Tigre y estuvo dirigiendo en Malasia. Haría dupla técnica con Enzo imbesi, ex volante que dejó su selló en el Cruzado.
Quién es la Tota Medina, el otro candidato a dirigir al Cruzado
Hernán Tota Medina fue el héroe del Deportivo Maipú en el ascenso al Federal del 2008. Se encuentra dirigiendo en el Club Deportivo Victoria de Honduras y en su primera experiencia como entrenador estuvo en la conducción de Racing de Córdoba en 2019. Allí consiguió el ascenso, primero al Torneo Regional Federal Amateur y al año siguiente, al Torneo Federal A.
Su segundo ciclo en el equipo cordobés fue el año pasado, donde dirigió un total de 15 partidos en la Primera Nacional con cinco triunfos, tres empates y siete derrotas.
Medina es acompañado en su cuerpo técnico por Juan Bertani, es su preparador físico. La Tota dirigió en Honduras al Motagua y al Marathón.
Luciano Theiler logró el ascenso a la Primera Nacional