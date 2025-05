Lopardo cambió de actitud con respecto a la salida de Russo

Más allá de que en un inicio Julio Lopardo se mostró comprensible con la salida de Russo con destino a Boca expresando que el técnico "tiene todo su derecho", ahora manifestó que "alguien tiene que pagar" por el daño ocasionado ya que las conversaciones se iniciaron cuando San Lorenzo aún debía jugar por las semifinales del Torneo Apertura.

Lopardo ya había realizado declaraciones relacionadas con que quizás la noticia de la renuncia de Miguel Ángel Russo podría haber afectado a los jugadores: "Yo creo que los jugadores lo sintieron. Dieron todo, pero son jóvenes y semejante escándalo en algún grado tiene que afectar".

Y ahora lo volvió a reafirmar: "La gente aplaudió al plantel sabiendo que le faltó un 10% de esfuerzo, que no se por qué habrá sido. No sé si fue por lo de Boca o qué. Al plantel le faltó un poquito de empuje, le afectó lo que pasó y eso es lógico. Así y todo aplaudió y aplaudió a la gente de Platense. Fue un ejemplo".

Julio Lopardo2.jpg El acuerdo entre San Lorenzo y Russo habría llegado.

"Si Russo no pone plata, se va a quedar sin trabajar"

Es así que el dirigente de San Lorenzo se puso tajante: "Si Russo no pone plata se va a quedar sin trabajar. Lo que quiero decir es que hay veces que uno rompe los códigos y él no los rompió. ¿Y si lo llamó alguien de Boca y él respondió 'cuando termine el campeonato hablamos'?".

También abrió la puerta a negociar, pero no planea ceder ya que continuará defendiendo los intereses de San Lorenzo: "Estamos en una posición dura y habrá que negociar, porque sabemos que tenemos razón y que se nos hizo un daño porque esas cosas no se hacen".

"A mí me interesaría que se termine lo más rápido posible pero es un problema de Boca, no nuestro. No creo que vaya a demorar mucho porque tiene que empezar a trabajar", concluyó el dirigente que está cargo de San Lorenzo tras la suspensión de Marcelo Monetti.