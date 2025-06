Lionel Scaloni habló en la antesala del duelo ante Chile: los nuevos convocados, la polémica en Newell's y la incertidumbre sobre Messi

El calendario para los jugadores con el Mundial de Clubes

Al ser consultado sobre la competencia que se disputará en Estados Unidos y comenzará el próximo 14 de junio, Lionel Scaloni consideró: "Para mí va a ser una competencia espectacular, que los mejores clubes del mundo que compitan entre sí me parece algo muy bueno. La fecha es complicada, a un año del Mundial donde el jugador necesita descanso y no lo va a tener. Eso es lo único negativo, lo demás me parece muy bueno".

Mundial de Clubes.jpg El Mundial de Clubes comenzará el 14 de junio y los disputarán River y Boca de Argentina.

Además reconoció la dificultad de elegir jugadores entre tanta competencia y tan buen materia prima. "Nunca es sencillo dar la lista y tampoco nunca habíamos estado con tantas bajas como ahora. Siempre hay un abanico grande de jugadores y oportunidades van a tener en tanto hayan casilleros vacíos", señaló el DT.

La polémica en Newell's por la foto con Malcorra y el regreso de Di María al fútbol argentino

Hace algunas horas se desató la controversia porque en Newell's desafectaron a pequeños de la institución que se tomaron una foto con el futbolista de Rosario Central, Ignacio Malcorra. La crueldad de la decisión se replicó con un debate en redes y, sobre el hecho, Lionel Scaloni opinó: "Vi la foto y realmente lo que hay que valorar es que esos chicos quisieron sacarse una foto con un jugador de Primera División, que es la ilusión que todos tienen. Vieron a un jugador que, más allá de la camiseta que lleva, es un futbolista que ha llegado a Primera y que tendría que ser algo normal. A mi edad también me hubiera encantado, no existían las redes sociales ni todo esto, pero tampoco tenía tanta llegada a esos jugadores. Pero si hubiera tenido, me hubiera sacado una foto sin importar la camiseta que lleva. Creo que es importante dar el mensaje de que a estos nenes les tenemos que dar el ejemplo de decirles: 'Sacáte la foto con la camiseta de quien sea, con el jugador que sea'".

Embed - Scaloni sobre el escándalo en Newell's por la foto de unos niños con el jugador de Central Malcorra

Además, el entrenador de la Selección argentina se refirió en otro apartado al retorno de Ángel Di María al fútbol argentino, justamente a Rosario Central, y aseguró: "Es una alegría que vuelva al fútbol argentino, sobre todo porque es el ídolo de muchísima gente. No sólo de Rosario Central, creo que para la gente del fútbol tener a un jugador de ese calibre en sus canchas va a ser algo espectacular. Contento porque no sólo le hace bien al fútbol argentino, sino también a él".

Sobre Messi

Finalmente, el DT del combinado albiceleste se refirió a Lionel Messi y la chance de estar desde el inicio ante Chile. "Estuve hablando con él. Estuvimos en contacto este último tiempo. En realidad para el partido no tenemos decidido si va a jugar de arranque o no. Tengo que hablar con él, porque él sabe como se encuentra a nivel físico. En principio está para jugar. Está bien. Viene de un buen partido el sábado pasado. Ya decidiremos".