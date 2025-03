Lionel Scaloni tras el triunfo histórico de la Selección argentina: "Uno no puede saber cuánto va a durar esto"

scaloni 7.jpg

Analizando lo ocurrido en los 90' el primer DT en clasificar dos veces a Argentina a un Mundial, explicó: "Es difícil presionar a un equipo tan técnico. Creo que el gol rápido ayudó a que ellos se abran un poco más. Pudimos ocupar mejor los espacios, sobre todo con este tipo de jugadores, que se van adaptando todos muy bien".

"Tengo la suerte de tener un grupo de jugadores enorme y te aseguro que yo no les enseño cómo jugar. Sí es importante que ellos vean que si se juntan y juegan en algunos momentos a un toque, en otros a conducción, eso puede servir, pero ellos son los que salen a jugar".

Sobre las declaraciones previas de Raphinha, desafiando a los campeones del mundo, indicó: "Con o sin declaraciones ambos equipos íbamos a jugar nuestro partido. No creo que haya intenciones de herir a nadie".

"Todavía hay cosas por hacer y pueden pasar muchas cosas. Vamos convocatoria a convocatoria, disfrutando de estar".

Sobre como celebró la victoria en la intimidad, Lionel Scaloni reveló: "Entré rápido al vestuario, agarré el teléfono y llamé a mis viejos, a mi esposa, a mis hijos que estaban viendo el partido. Es emocionante, pero esto es de los jugadores, dejo que ellos disfruten".

"Hoy las redes sociales magnifican todo, pero haber salido campeones del mundo en el '78, '86 y '22 es grandioso. Imagino que la gente estaba igual de contenta. Cada campeón ha sido eterno. Yo nunca he visto un jugador que no se brinde por la Selección, el tema es que cuando se gana todo parece más lindo".

Finalmente, pese a estar clasificado al Mundial, el técnico fue contundente: "No estoy pensando en el Mundial. Queda un montón y todavía hay cosas por hacer. Puede pasar cualquier cosa. Vamos partido a partido".