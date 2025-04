Lautaro Petruchi: el arquero que supo esperar su oportunidad y hoy brilla en Gimnasia y Esgrima

Ante Chaco For Ever en el Víctor Legrotaglie, el arquero no tuvo mayores sobresaltos pero el grupo siempre sabe que cuenta con él cuando así lo exige el juego. "No me tocó intervenir mucho pero eso habla del buen funcionamiento del equipo: de la defensa, el medio y los delanteros. Tratamos de estar concentrados y, si en algún momento me toca responder, hacerlo de la mejor manera", agregó.

LAutaro PEtruchi 2.jpeg Gimnasia y Esgrima venció a Chaco For Ever y sigue invicto de local. Martín Pravata/UNO.

Saber esperar la oportunidad y mantenerse en constante trabajo le dieron hoy a Lautaro Petruchi la confianza que exhibe bajo los tres palos mensanas. "La confianza en el puesto nuestro es fundamental. Disfrutar de los partidos y jugarlos más relajado, hace que el riesgo de errores sea menor y eso también es gracias al equipo. Me tocó entrar a último momento en el primer partido pero mis compañeros, el cuerpo técnico y los dirigentes siempre me apoyaron".

Gimnasia y Esgrima hoy muestra un gran recambio. Titulares y suplentes rinden al máximo y se brindan en cancha para darle al Lobo el buen juego que hoy tiene. A qué obedece este circuito virtuoso, Lautaro Petruchi lo define de la siguiente manera: "Habla del buen grupo que tenemos, que estamos todos en la misma sintonía, tiramos todos para el mismo lado. Tanto a los que le toca desde el arranque como a los que le toca entrar, estamos todos en el mismo nivel, muy parejos. Después es decisión del técnico pero tenemos un muy buen grupo que está comprometido y vamos todos para adelante"

Gimnasia y Esgrima se medirá ante Almirante Brown de visitante, el próximo domingo 13 de abril, desde las 15, por la fecha 10 de la Primera Nacional.