Petrucchi y la llegada de Ariel Broggi al Lobo

Tras las dos primera prácticas a las órdenes de Ariel Broggi, Petrucchi reveló: "Nos estuvo hablando sobre cuál es su idea de trabajo, pero todavía es poco tiempo para opinar sobre él como entrenador. Nosotros tenemos ganas que llegué el domingo para jugar con Colón y mejorar lo que hicimos la semana pasada", afirmó.

César Rigamonti. César Rigamonti, se recupera de una lesión en uno de sus ojos. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Petrucchi arrancó como titular por una lesión que tuvo Rigamonti, tuvo buenos rendimientos y en el partido ante Gimnasia de Jujuy dejó el arco cuando estaba en un buen nivel. Sobre su salida afirmó: "Hablé con Ezequiel (Medrán), me dio sus motivos, y lo entendí. Habíamos tenido una charla en la pretemporada y por la lesión de Rigamonti me tocó arrancar jugando. En su momento me molestó porque siempre todos queremos jugar, pero lo entendí y seguí trabajando igual"