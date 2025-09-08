Lionel Messi - Ecuador Lionel Messi no jugará contra Ecuador.

La segunda y última vez que jugó en el estadio con capacidad para 57.267 espectadores se produjo en las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022; allí la Selección comandada por Lionel Scaloni empató con la Tricolor 1 a 1 con gol de Julián Álvarez.

Con este gol de Julián Álvarez, el campeón de América se va al descanso superando a Ecuador en Guayaquil.



Las razones por las cuales la Selección argentina jugará en Guayaquil y no en Quito

Ecuador ya está clasificado al próximo Mundial, aunque en caso de ganarle a la Selección argentina (y esperando los resultados de los partidos de Brasil y Uruguay) tendrá la posibilidad de escalar del cuarto puesto al segundo.

No obstante, Sebastián Beccacece no quiso aprovechar la altura del estadio ubicado en Quito para quedarse con los tres puntos teniendo en cuenta que se ubica a 2850 metros sobre el nivel del mar, y decidió que el encuentro se dispute en Guayaquil.

Sebastián Beccacece El técnico argentino eligió no aprovechar la altura de Quito.

En conferencia de prensa, donde también se expresó sobre su amor a la Argentina, el técnico explicó: "Es el momento de intentar probarnos de igual a igual contra dos selecciones como Brasil y Argentina. Si ganamos o perdemos, que no sea por un factor climático, sino que podamos confiar en nuestras fuerzas y jugar de igual a igual".