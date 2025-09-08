Julián Álvarez anotó en el último partido en Guayaquil.

Julián Álvarez anotó en el último partido en Guayaquil.

La Selección argentina enfrentará a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias a partir de las 20 del martes en un partido que tendrá como escenario el Monumental de Guayaquil, una decisión que sorprendió porque el conjunto amarillo suele jugar de local en Quito para aprovechar que se ubica sobre los 2500 metros a nivel del mar.

Tanto Ecuador como Bolivia suelen aprovechar la altura en la que se encuentran sus estadios para sacar ventaja frente a sus rivales, pero en esta ocasión Sebastián Beccacece explicó por qué prefiere jugar en Guayaquil.

Los antecedentes de la Selección argentina jugando en Guayaquil

La Selección argentina se enfrentó contra su par ecuatoriano en dos oportunidades en Guayaquil con un historial positivo. El primer encuentro en el Monumental se dio en las Eliminatorias del Mundial 1962, donde el conjunto argentino se impuso por 6 a 3.

Lionel Messi - Ecuador
Lionel Messi no jugar&aacute; contra Ecuador.

Lionel Messi no jugará contra Ecuador.

La segunda y última vez que jugó en el estadio con capacidad para 57.267 espectadores se produjo en las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022; allí la Selección comandada por Lionel Scaloni empató con la Tricolor 1 a 1 con gol de Julián Álvarez.

Embed

Las razones por las cuales la Selección argentina jugará en Guayaquil y no en Quito

Ecuador ya está clasificado al próximo Mundial, aunque en caso de ganarle a la Selección argentina (y esperando los resultados de los partidos de Brasil y Uruguay) tendrá la posibilidad de escalar del cuarto puesto al segundo.

No obstante, Sebastián Beccacece no quiso aprovechar la altura del estadio ubicado en Quito para quedarse con los tres puntos teniendo en cuenta que se ubica a 2850 metros sobre el nivel del mar, y decidió que el encuentro se dispute en Guayaquil.

Sebastián Beccacece
El t&eacute;cnico argentino eligi&oacute; no aprovechar la altura de Quito.

El técnico argentino eligió no aprovechar la altura de Quito.

En conferencia de prensa, donde también se expresó sobre su amor a la Argentina, el técnico explicó: "Es el momento de intentar probarnos de igual a igual contra dos selecciones como Brasil y Argentina. Si ganamos o perdemos, que no sea por un factor climático, sino que podamos confiar en nuestras fuerzas y jugar de igual a igual".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas