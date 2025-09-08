La sentida reflexión de Beccacece en la previa del duelo frente a la Selección argentina: "Hay que amarlos..."

beccacece dt ecuador Sebastián Beccacece habló en la antesala del duelo entre la Selección argentina y Ecuador.

La sentida reflexión de Sebastián Beccacece en la previa del duelo entre Ecuador y la Selección argentina

Al ser consultado por el rival, el DT de Ecuador puntualizó en uno de los pasajes sobre el trabajo realizdo por Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina campeona del mundo. "Es un rival que no solo viene de ganar Copa del Mundo, dos Copas América, lleva siete años de trabajo, con una manera muy linda, muy sofisticada, muy genuina, tiene mucha espontaneidad, naturalidad, gobierna generalmente donde va, es protagonista. El partido con Argentina va a ser muy rico en contenido, conceptos y también en sensaciones de poder enfrentar a la mejor selección de la historia. Argentina representa muy bien a su pueblo. Va a ser muy atractivo para ver", expresó.

Acto seguido, Sebastián Beccacece desplegó una profunda reflexión sobre la necesidad de bancar los procesos para luego obtener resultados. Allí, tomó de ejemplo a la Selección albiceleste: "Se han perdido finales en los Mundiales, en la Copa América, se ha sufrido para llegar a lo que hoy se ha obtenido. Entonces también hay un mensaje ahí de que los procesos hay que respetarlos, hay que amarlos, hay que aceptarlos", sentenció el entrenador de Ecuador.

"EN ARGENTINA, ANTES DE GANAR EL MUNDIAL, SE PADECIÓ MUCHO" Sebastián Beccacece y una reflexión sobre el campeón del mundo antes de enfrentar a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Muchas veces, producto de ese dolor, después aparece la satisfacción del resultado. Difícilmente uno pueda conseguir todo eso en un año de trabajo. Hay un camino para llegar a eso y está bueno recorrer ese camino y que sirva de aprendizaje para los que aspiran a esos espacios: saber que hay que transitar por mucho, por mucha incomodidad y mucho dolor", aseguró Beccacece.

El rosarino cumplió un año al frente del plantel y, si bien ha recibido algunos cuestionamientos (Ecuador cayó del segundo al cuarto lugar en la tabla de posiciones de Eliminatorias sudamericanas), también es uno de los responsables de que la Tri esté clasificada al Mundial 2026.

Además el entrenador se refirió a la actitud que adoptará a la hora de los himnos nacionales. Mi bandera es la de Argentina, yo no me voy a poner a cantar un himno ecuatoriano…Pero sí voy a defender al Ecuador como si fuese un ecuatoriano".