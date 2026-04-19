Las Leoncitas, con Luciana Peralta, son campeonas de la Copa Panamericana junior de hockey sobre césped

En su camino al título Las Leoncitas le ganaron en la fase regular a México 11-0; Canadá 8-1; Uruguay 2-1; Estados Unidos 5-0 y Chile 3-0, para luego cerrar su campaña con la semifinal ante las locales (7-0) y la final ante las estadounidenses (3-1).

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Los Leoncitos, campeones y al Mundial junior

Paralelamente se jugó la Copa Panamericana masculina y Los Leoncitos ratificaron la supremacía del hockey sobre césped argentino a nivel continental, además de clasificarse al Mundial junior 2027.

En la final los varones le ganaron 4 a 0 Canadá y cerraron una campaña contundente ya que antes le habían ganado la semifinal a Chile (5-1) y en la fase regular superaron a Estados Unidos (8-0); Canadá (5-1); Brasil (14-0) y Venezuela (19-0).