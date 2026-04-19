Las Leoncitas, con Luciana Peralta, son campeonas de la Copa Panamericana junior de hockey sobre césped

Las Leoncitas, con la mendocina Luciana Peralta en el plantel, se coronaron campeonas de la Copa Panamericana junior de hockey sobre césped que se jugó en Chile y se clasificaron al Mundial de la categoría que se jugará en 2027.
Las Leoncitas, con la mendocina Luciana Peralta, se coronaron campeonas de la Copa Panamericana junior de hockey sobre césped y se clasificaron al Mundial.
Las Leoncitas, con la mendocina Luciana Peralta en el plantel, se coronaron campeonas de la Copa Panamericana junior de hockey sobre césped que se jugó en Chile y se clasificaron al Mundial de la categoría que se jugará en 2027.
Las chicas argentinas vencieron en la final a Estados Unidos por 3 a 1 y se quedaron una vez más con el título continental gracias a un hat trick de Chiara Ambrosini.
El seleccionado nacional sub 21 ya había asegurado su clasificación al Mundial 2027 al vencer en semifinales a Las Diablitas de Chile por 7 a 0 con Lu Peralta, delantera de Los Tordos, marcando uno de los goles.
En su camino al título Las Leoncitas le ganaron en la fase regular a México 11-0; Canadá 8-1; Uruguay 2-1; Estados Unidos 5-0 y Chile 3-0, para luego cerrar su campaña con la semifinal ante las locales (7-0) y la final ante las estadounidenses (3-1).
Paralelamente se jugó la Copa Panamericana masculina y Los Leoncitos ratificaron la supremacía del hockey sobre césped argentino a nivel continental, además de clasificarse al Mundial junior 2027.
En la final los varones le ganaron 4 a 0 Canadá y cerraron una campaña contundente ya que antes le habían ganado la semifinal a Chile (5-1) y en la fase regular superaron a Estados Unidos (8-0); Canadá (5-1); Brasil (14-0) y Venezuela (19-0).