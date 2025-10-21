Inicio Ovación Fútbol River
Volvió el juvenil

La terminante decisión de Gallardo con Subiabre en River tras el regreso del Mundial Sub 20

El DT de River, Marcelo Gallardo, tomó una decisión con el juvenil Ian Subiabre, quien volvió a país tras jugar el Mundial Sub 20 con la Selección argentina

Gustavo Privitera
Gustavo Privitera
El volante de River Ian Subiabre viene de jugar el Mundial Sub 20.

¿Qué pasará con Ian Subiabre? El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, tomó una decisión con la situación del juvenil, quien volvió a país tras jugar el Mundial Sub 20 con la Selección argentinay ser subcampeón (la Albiceleste cayó en la final por 2 a 0 ante Marruecos).

River, que viene de reivindicarse y de vencer por 2 a 0 a Talleres, en Córdoba, por el Torneo Clausura, debe medirse el próximo viernes desde las 22.10 en Córdoba con Independiente Rivadavia, por una de las semifinales de la Copa Argentina.

subiabre-seleccion-argentina-sub-20-1
Subiabre debe volver a River tras jugar el Mundial Sub 20.

Marcelo Gallardo quiere tener a todo el plantel disponible para los últimos partidos del año, por lo que Ian Subiabre se reintegrará a los entrenamientos en estos días. El pibe tendrá un día más de descanso que el resto del plantel tras participar en el Mundial Sub 20 y este miércoles estará en la práctica del River Camp.

Subiabre viene de participar en los siete partidos (dos como titular) del Mundial Sub 20, donde la Selección argentina terminó como subcampeón. Hizo dos goles en la fase de grupos.

Quieren llevarse a subiabre, una de las joyas de River

Tras varias idas y venida Ian Subiabre firmó su contrato con el elenco de Núñez hasta diciembre de 2027 y ya tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, por lo que su futuro seguirá ligado a River por un tiempo.

Sin embargo, según una información publicada por el medio británico City Xtra, seis prestigiosos clubes del Europa han mostrado interés en fichar a Ian Subiabre: Manchester City, Liverpool, Chelsea y Arsenal (todos de Inglaterra), Atlético Madrid de España y Juventus de Italia.

Al parecer la entidad riverplatense no quiere desprenderse por el momento del joven jugador, pero todavía no tuvo una oferta concreta por los servicios del jugador.

