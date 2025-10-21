La terminante decisión de Gallardo con Subiabre en River tras el regreso del Mundial Sub 20

Subiabre viene de participar en los siete partidos (dos como titular) del Mundial Sub 20, donde la Selección argentina terminó como subcampeón. Hizo dos goles en la fase de grupos.

Quieren llevarse a subiabre, una de las joyas de River

Tras varias idas y venida Ian Subiabre firmó su contrato con el elenco de Núñez hasta diciembre de 2027 y ya tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, por lo que su futuro seguirá ligado a River por un tiempo.

Sin embargo, según una información publicada por el medio británico City Xtra, seis prestigiosos clubes del Europa han mostrado interés en fichar a Ian Subiabre: Manchester City, Liverpool, Chelsea y Arsenal (todos de Inglaterra), Atlético Madrid de España y Juventus de Italia.

Al parecer la entidad riverplatense no quiere desprenderse por el momento del joven jugador, pero todavía no tuvo una oferta concreta por los servicios del jugador.