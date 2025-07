El medio, uno de los más prestigiosos de aquel país, realiza un paralelismo entre la carrera de los argentinos con pasado en el Millonario: "Mastantuono y Di Stéfano caminarán de la mano en la aventura de la joven estrella en el Real Madrid. De hecho, Mastantuono está en las quinielas para lucir el dorsal 9 que ha dejado libre Mbappé. De llevarlo, el 'espíritu de Di Stéfano' le acompañará en cada gesto, gol, celebración, regate... Su fichaje por el conjunto blanco es un nexo de unión fuerte, pero llevar el 9 sería definitivo".

Lo que sin dudas impulsó esta publicación, y lo robó un suspiro a más de un hincha del Merengue, fue la frase que el joven de 17 años le brindó a Marca: “Hacer el mismo camino que Don Alfredo es un orgullo para quien nació en River".

mastantuono real.jpg Franco Mastantuono fue presentado en los canales oficiales del Real Madrid.

Pero esto no es todo. Ya que en sus líneas, el mencionado medio detalla la ausencia que podría aprovechar Mastantuono para pelear por un lugar en el once titular del Real Madrid: "Mastantuono llega con el objetivo de saltarse el proceso (de adaptación) como lo hizo Bellingham. Precisamente la baja del inglés, que no regresará hasta octubre-noviembre tras ser operado del hombro, es un resquicio por el que la joven perla argentina se puede colar para tener protagonismo desde el principio y ganarse la confianza de Xabi".