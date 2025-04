Pese a esto el Titán, que en el cierre del 2024 obtuvo su primer título como DT y fue justamente en el elenco paraguayo, sumó: “No hay nada que me saque del fuego y el desafío que tengo con esta institución”.

En esta línea, Palermo continuó: “Los jugadores me dieron una muestra de querer revertir la situación y eso me da cierta tranquilidad. Más que eso no puedo pedir”.

Finalmente, al ser consultado sobre su continuidad y si tenía fuerzas para seguir dirigiendo a Olimpia, el Titán fue tajante: “Se me murió mi hijo y a los dos días estaba jugando. ¿Pensás que este momento me puede afectar?”.

Por qué Palermo usó esa frase en conferencia

El 6 de agosto de la temporada 2006, por la primera fecha del Torneo Apertura, Boca recibió a Banfield en la Bombonera. Días atrás, Martín Palermo había sufrido la muerte de Stéfano, su hijo que tuvo un nacimiento prematuro.

Lejos de querer tomarse un respiro, el Titán habló con Alfio Basile y le pidió que lo ponga entre los titulares para el mano a mano con el Taladro. El DT accedió y el delantero se despachó con dos goles en una jornada que fue abrazado tanto por sus compañeros, como por sus rivales y la hinchada.