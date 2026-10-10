La tajante decisión que tomó la Federación Portuguesa con Cristiano Ronaldo tras el conflicto con Jorge Jesús

CR7 y el DT portugués tuvieron un duro encontronazo en el duelo ante Noruega, cuando el futbolista hizo el precalentamiento por casi 30 minutos y finalmente Jorge Jesús decidió no hacerlo ingresar a la cancha.

Luego de ese enojo de Cristiano con Jorge Jesús ambos discutieron y el astro portugués dejó el plantel, enojado con el "destrato" que siente que se le realizó. Sin embargo, el DT se atajó diciendo que él puede a disponer que cree necesarios como mejor le parezca.

Cristiano Ronaldo vivió momentos felices con la selección de Portugal.

Se supo que hace algunas semanas la relación de Cristiano Ronaldo con el combinado portugués está completamente rota, aunque él mismo no se animó a ponerle fin a su ciclo jugando para el combinado nacional.

Además en el comunicado se destacó que Cristiano ya esperaba un castigo por parte de la Federación y, probablemente, luego de que se cumpla decidiría si continúa o no a disposición de su país.

Los títulos que ganó Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa

Cristiano Ronaldo, de 41 años, se adjudicó con su selección la Eurocopa 2016 y la Nations League 2019 y 2025. Le quedó una deuda pendiente, ser campeón del mundo, algo que sí logró el astro Lionel Messi.