Inicio Ovación Fútbol Cristiano Ronaldo
Bomba

La tajante decisión que tomó la Federación Portuguesa con Cristiano Ronaldo tras el conflicto con Jorge Jesús

La Federación Portuguesa de Fútbol tomó una tajante decisión con el delantero Cristiano Ronaldo, quien abandonó la concentración de su selección

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Cristiano Ronaldo está en problemas.

Cristiano Ronaldo está en problemas.

La Federación Portuguesa de Fútbol tomó una terminante decisión con Cristiano Ronaldo, quien abandonó la concentración de su selección por diferencias con el técnico, Jorge Jesús. La FPF abrió un expediente contra el delantero y lo suspendió de manera provisoria.

El Comité Disciplinario de la máxima autoridad de fútbol portuguesa emitió un comunicado donde le otorgó carácter "urgente" al proceso contra Cristiano Ronaldo y pasó a manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria.

Cristiano Ronaldo abandon&oacute; la concentraci&oacute;n de la selecci&oacute;n portuguesa.

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección portuguesa.

Cómo comenzó el conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús

El problema comenzó cuando Cristiano Ronaldo dejó a la selección el 30 de septiembre de manera iintempestiva, a falta de dos fechas para terminar la gira de UEFA Nations League.

CR7 y el DT portugués tuvieron un duro encontronazo en el duelo ante Noruega, cuando el futbolista hizo el precalentamiento por casi 30 minutos y finalmente Jorge Jesús decidió no hacerlo ingresar a la cancha.

Luego de ese enojo de Cristiano con Jorge Jesús ambos discutieron y el astro portugués dejó el plantel, enojado con el "destrato" que siente que se le realizó. Sin embargo, el DT se atajó diciendo que él puede a disponer que cree necesarios como mejor le parezca.

Cristiano Ronaldo vivi&oacute; momentos felices con la selecci&oacute;n de Portugal.

Cristiano Ronaldo vivió momentos felices con la selección de Portugal.

Se supo que hace algunas semanas la relación de Cristiano Ronaldo con el combinado portugués está completamente rota, aunque él mismo no se animó a ponerle fin a su ciclo jugando para el combinado nacional.

Además en el comunicado se destacó que Cristiano ya esperaba un castigo por parte de la Federación y, probablemente, luego de que se cumpla decidiría si continúa o no a disposición de su país.

Los títulos que ganó Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa

Cristiano Ronaldo, de 41 años, se adjudicó con su selección la Eurocopa 2016 y la Nations League 2019 y 2025. Le quedó una deuda pendiente, ser campeón del mundo, algo que sí logró el astro Lionel Messi.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas