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Cristiano Ronaldo volvió al gol tras el escándalo y quedó a 20 de los mil

Cristiano Ronaldo volvió al gol tras casi un mes de sequía. Llegó a los 980 y está a 20 de los anhelados mil

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Cristiano Ronaldo llegó a los 980 goles.

Cristiano Ronaldo llegó a los 980 goles.

Tras su sorpresiva salida de la concentración de Portugal, Cristiano Ronaldo reapareció con gol en la victoria 3-0 del Al Nassr frente al Al Draih. El Bicho alcanzó de esta manera las 980 conquistas oficiales en su carrera y quedó a solo 20 tantos de llegar a la ansiada cifra de los mil.

El atacante de 41 años rompió una sequía de un mes sin convertir ante el respaldo total de sus fanáticos. La victoria le permitió al equipo de Ange Postecoglou subir a la cima del torneo de la Liga saudí, igualando en 19 puntos con el Al Qadsiah.

Cristiano Ronaldo, a 20 goles de los 1.000

El delantero portugués vivió una jornada emotiva tras haber dejado la selección alegando que el DT Jorge Jesús le "había fallado con su palabra".

Antes del inicio, los hinchas locales desplegaron una enorme bandera con la frase "La grandeza se gana" y lo ovacionó al minuto 7 en apoyo por lo sucedido.

En lo deportivo, al astro luso le anularon un gol a los 9 minutos por posición adelantada. Sin embargo, a los 22 minutos aprovechó un flojo rebote del arquero Waleed Ali tras un potente remate de Kingsley Coman para colocar la pelota con la derecha y abrir el marcador.

Los demás goles llegaron de la mano de Samú Costa a los 35 minutos y del propio Coman sobre el final del encuentro. El triunfo estira la cosecha de seis victorias, un empate y una derrota para el Al Nassr en sus últimas ocho presentaciones.

Ronaldo no marcaba desde el pasado 9 de septiembre en el 2-1 sobre Abha. Tras este paso clave hacia su objetivo primordial, volverá a tener acción el próximo lunes 12 de octubre, cuando reciba al FK Neftchi Fergana de Uzbekistán por la Champions de Asia.

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