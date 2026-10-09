Cristiano Ronaldo volvió al gol tras el escándalo y quedó a 20 de los mil

Antes del inicio, los hinchas locales desplegaron una enorme bandera con la frase "La grandeza se gana" y lo ovacionó al minuto 7 en apoyo por lo sucedido.

En lo deportivo, al astro luso le anularon un gol a los 9 minutos por posición adelantada. Sin embargo, a los 22 minutos aprovechó un flojo rebote del arquero Waleed Ali tras un potente remate de Kingsley Coman para colocar la pelota con la derecha y abrir el marcador.

Los demás goles llegaron de la mano de Samú Costa a los 35 minutos y del propio Coman sobre el final del encuentro. El triunfo estira la cosecha de seis victorias, un empate y una derrota para el Al Nassr en sus últimas ocho presentaciones.

Ronaldo no marcaba desde el pasado 9 de septiembre en el 2-1 sobre Abha. Tras este paso clave hacia su objetivo primordial, volverá a tener acción el próximo lunes 12 de octubre, cuando reciba al FK Neftchi Fergana de Uzbekistán por la Champions de Asia.