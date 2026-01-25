La sentencia de Marcelo Gallardo sobre la posible llegada de nuevos refuerzos a River

"El trabajo del equipo hace que no nos hayan llegado en muchas ocasiones en estos tres primeros partidos. Eso me pone bien porque vamos a seguir creciendo y el equipo se va a ir consolidando", afirmó.

Marcelo Gallardo elogió a Santiago Beltrán

Además el DT se refirió a la titularidad del joven arquero Santiago Beltrán, quien reemplazó muy bien a Franco Armani al decir: "Estoy contento porque no es fácil debutar en el arco de River con poca edad. Lo tomó con una sorprendente naturalidad".

Además, confirmó que “claramente es una alternativa a pelear el puesto” una vez que Armani pueda volver a jugar.

Gallardo habló del rendimiento de los refuerzos

Además se refirió a las nuevas incorporaciones: el lateral uruguayo Matías Viña y los mediocampistas Aníbal Moreno y Fausto Vera.

Sobre Viña dijo que "es un jugador de jerarquía que ha mostrado en diferentes lugares que tiene la capacidad para venir y pelear un lugar".

En este sentido, señaló que tanto el lateral como Vera y Moreno "tenían presentes diferentes, no es fácil llegar y rápidamente meterse en la dinámica de un equipo y ellos lo hacen naturalmente".

Tras el triunfo ante Barracas Central gracias al gol del lateral derecho Gonzalo Montiel, River recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura.