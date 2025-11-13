La Selección Argentina se enfrenta con Angola: a que hora juegan y dónde ver en vivo el último amistoso del año

De igual manera se llevará adelante el partido amistoso entre la Selección argentina y los locales en Luanda, en un estadio cargado de simbolismo ya que se llama 11 de noviembre, fecha donde lograron la Independencia de Portugal. Además, se realizarán todo tipo de actividades conmemorativas mientras que se vive un clima especial.

Seleccion argentina La Selección argentina se entrenó en Alicante en un estadio repleto.

A pesar que se trata de un momento crítico en el país africano sus autoridades decidieron desembolsar una cuantiosa cantidad de dinero para que el equipo dirigido por Lionel Scaloni aceptara disputar el partido amistoso. Según Sport News África, el pago rondó los 12 millones de dólares y tuvo una cláusula central: la convocatoria de Lionel Messi y minutos en cancha para el capitán argentino, con el objetivo de garantizar la venta total de entradas.

Y en medio de la algarabía por el cruce de voces que se expresan a favor a contra de realizar un evento de tamaña magnitud, es que salieron a la venta de las entradas con un precio por más irrisorio: se podían adquirir por mil kwanzas, lo que equivale a un dólar y a alrededor de 1.500 pesos argentinos. En menos de dos horas se vendieron las 48 mil localidades disponibles.

La palabra del capitán angoleño antes del partido con la Selección argentina

Fredy Ribeiro, capitán de Angola, dialogó con TyC Sports en la previa del partido amistoso con la Selección argentina: "Fue un poco complicado. Hay gente que le gustó pero mucha que no porque la realidad del país no es fácil: hay mucha pobreza, mucha gente que necesita muchas cosas pero son cosas en las que no me quiero meter. La política no está de mi lado".

"Creo que va a haber más de 50 mil personas. Son 50 años de nuestra Independencia, una lucha muy larga para conseguir. El momento no es ideal, pero espero que podamos celebrar más años con mejor calidad", explicó el delantero.

Y se refirió a la importancia de jugar contra Lionel Messi: "Es una honra para nosotros jugar contra el campeón del mundo y con un jugador como Messi, el mejor que vi jugar. Argentina tiene unas cualidades inexplicables, tiene jugadores de mucha calidad y va a tener más la pelota para atacar, pero también tenemos que ser inteligentes y compactos".

Selección argentina vs. Angola: hora, formaciones y dónde ver en vivo el último partido amistoso del año

Hora: 13.

Televisación: TyC Sports.

Árbitro: a confirmar.

VAR: a confirmar.

Estadio: 11 de Noviembre.

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Antonio Muanza; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia, Francisco Sacalumbo. DT: Patrice Beaumelle.

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.