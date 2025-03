La revelación de Leandro Paredes sobre su pelea con Messi: "Estuvimos tres meses sin hablar"

El 10 escuchó al mediocampista y se lo recriminó en cancha. Esta discusión llevó a que el rosarino decidiera no hablar más con el volante de la Roma por un período de tres meses. "Estuve como tres meses sin hablar con él. Yo la pasé como el ...", confesó Leandro Paredes en una entrevista con Infobae.

paredes messsi seleccion argentina.jfif Leandro Paredes y Lionel Messi cuando la Selección argentina se consagró campeona del mundo en Qatar 2022.

Pasado el encuentro por Champions, Paredes intentó disculparse pero no obtuvo respuesta de capitán. "Yo le mandé un mensaje al día siguiente, le mandé a los 15 días.. Le dije: 'No era para vos, no era para ofender'. Y no respondió. Estuvo tres meses sin contestar", agregó.

La convocatoria a la Selección fue el punto de reencuentro entre ambos, un mes antes de la Copa América que le dio un título a la Selección argentina tras 28 años de sequía. Allí ambos futbolistas volvieron a verse y Paredes contó cómo fue el desenlace de la historia con Lionel Messi. "Habían pasado tres meses sin hablar. Yo pensaba: 'Ahora tengo que ver cómo reacciona'. Pero no, fue un fenómeno, porque llegamos el mismo día al predio. Yo llegué un ratito antes y apareció en mi habitación. Yo me estaba lavando los dientes. Era muy temprano y me tiró agua y me dijo: '¿Qué haces despierto tan temprano?'", así fue el final de un distanciamiento que duró algunos meses entre el capitán y el mediocampista.