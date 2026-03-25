Mejor que la sopa de letras: el ejercicio de memoria que mantiene al cerebro joven y fuerte por muchos años

avistaje de aves Esta actividad es mejor que resolver un ejercicio matemático, una sopa de letras o un sudoku.

La investigación ha dejado a los expertos asombrados por el impacto estructural que esta afición genera en el sistema nervioso. El estudio comparó a personas expertas en la identificación de especies con individuos principiantes, abarcando un amplio rango de edad que fue desde los 22 hasta los 79 años.

Los resultados demostraron que aquellos que han dedicado años a este ejercicio mental presentan cambios profundos en áreas del cerebro encargadas de la percepción, la atención y la memoria de alto nivel.

A través de tecnologías avanzadas como la resonancia magnética, los científicos observaron que los expertos poseen una mayor complejidad estructural en regiones específicas, particularmente en las áreas frontoparietales y corticales posteriores.

En términos sencillos, esto significa que el cerebro de un observador de aves está “mejor equipado” para procesar información visual y retener datos complejos. Lo más fascinante es que estos cambios no son estáticos: las neuronas se activan de manera mucho más eficiente cuando el individuo debe identificar especies desconocidas, demostrando una agilidad mental superior.

avistamiento de aves Este hobby tiene un beneficio importante para el cerebro y la memoria.

Uno de los hallazgos más alentadores para la población de todas las edades es el efecto protector de este hobby contra el paso del tiempo. El estudio sugiere que la práctica constante de identificar aves podría atenuar el deterioro cognitivo natural que ocurre con la edad. Los participantes expertos mostraron una tendencia a conservar la integridad de su estructura cerebral de forma mucho más sólida que los novatos. Esto convierte a este pasatiempo en una inversión a largo plazo para mantener una memoria lúcida y resiliente durante la vejez.