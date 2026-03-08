Ni ajedrez, ni rompecabezas: la actividad ideal para que los adultos mayores fortalezcan la memoria

Al buscar una palabra específica entre un mar de caracteres, el cerebro de los adultos mayores debe ejecutar procesos de "rastreo visual" y "discriminación selectiva", habilidades que suelen debilitarse con el paso del tiempo.

adultos mayores, sopa de letras Los expertos recomiendan dedicar al menos 20 minutos a esta actividad.

Una de las grandes ventajas de la sopa de letras sobre el ajedrez es su baja barrera de entrada. No requiere de un oponente ni de una configuración compleja. Se puede realizar en una revista física, evitando lo digital y fomentando la coordinación ojo - mano.

Para obtener resultados reales, los expertos recomiendan dedicar al menos 20 minutos diarios a esta actividad. No se trata de velocidad, sino de constancia. Al ejercitar el cerebro con la sopa de letras, los adultos mayores construyen una gran reserva cognitiva.

Beneficios principales de esta actividad