"Años después me di cuenta que eso había sido duro para mí, que me había generado tener mucho temor al error, tomar decisiones demasiado pensadas en el campo de juego cuando en realidad la mejor faceta se da cuando uno fluye”, completó Batalla sobre las presiones de estar en uno de los clubes más importantes del país.

Con respecto al momento en el que logró revertir su pensamiento y comenzar a disfrutar, destacó su llegada a San Lorenzo: “Donde pude hacer el click de darme un poco de satisfacción y dejar de darme tanto látigo fue San Lorenzo. Tomar la decisión de volver al fútbol argentino bajo una lupa muy grande sobre mi nombre y sobre mi persona fue una decisión muy compleja".

"A su vez fue un desafío que opté por tomar porque era la única realidad en la que iba a poder saber si estaba preparado o no. Todo lo que viví me hizo empezar a volver a sentirme yo mismo”, continuó Batalla.

Augusto Batalla (1).jpg Batalla habló, sin filtro, de lo que le costó disfrutar en sus inicios.

El sueño de jugar en la Selección argentina

Para finalizar, reveló que todavía se ilusiona con poder disfrutar de una convocatoria a la Selección argentina: “Sinceramente, lo que me queda por cumplir y lo que me gustaría es poder estar al menos una vez en la Selección. Creo que cualquier jugador sueña con eso y hasta el momento que sea posible voy a desearlo. Y si no sucede, me quedará tranquilo de que hice todo lo que puede hacer para estar. Después, sinceramente, estoy muy agradecido con el fútbol, con mi carrera y con todo el esfuerzo que hice”.