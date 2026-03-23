La razón por la que Ángel Di María no jugó contra Independiente Rivadavia

Sin embargo, los amantes del buen fútbol se quedaron con las ganas de ver a Angelito en acción ya que Jorge Almirón decidió que no ingresara desde el banco de suplentes. Ante esto, el entrenador explicó: "Venía con alguna molestia y la idea era ver cómo se iba a dar el partido. No quería arriesgarlo, queremos que se recupere bien".

"Lo que quiero es, después de un par de días libres, tener el equipo completo. La idea era pasar este partido, obviamente ganarlo porque si lo hacíamos quedábamos punteros, pero el rival hizo lo suyo", desarrolló el técnico de Rosario Central.

jorge-almirón-colo colo (1).jpg Jorge Almirón decidió no arriesgar a Ángel Di María frente a Independiente Rivadavia.

"No quería que arriesgara nada. Estos días le van a venir bien para recuperarse. No quiero que juegue un partido y dos no. Todos esperamos el inicio de la Copa. Está muy apretada la zona y queremos estar en los primeros lugares", concluyó Jorge Almirón sobre la ausencia del Fideo.

Es así que el técnico priorizó la recuperación de Ángel Di María de cara a la finalización del Torneo Apertura y al inicio de la Copa Libertadores, el gran desafío que tendrá el campeón del mundo defendiendo los colores del Canalla.

di maria 2 Ángel Di María fue recibido de buena manera por el hincha de Independiente Rivadavia. Prensa Rosario Central.

Independiente Rivadavia mira a todos desde arriba

Con el triunfo la Lepra está primera en la Zona B con 23 puntos, tres más que River, mientras que también lidera la Tabla Anual teniendo como inmediato perseguidor a Vélez, con 22.

En la fecha 13 del Torneo Apertura visitará a Tigre mientras que en la fecha 14 recibirá a Argentinos Juniors, rival a quien venció en la final de la Copa Argentina.