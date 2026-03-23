Independiente Rivadavia volvió a sumar de a tres y llegó a los 23 puntos, convirtiéndose no solo en el líder de la Zona B, sino también de la Tabla Anual. Más allá del gran rendimiento del equipo dirigido por Alfredo Berti, quien también se llevó las miradas fueÁngel Di María, el campeón del mundo que pisó el Bautista Gargantini.
Lo sorprendente es que Jorge Almirón, entrenador deRosario Central, decidió que el Fideo no ingresara a sumar minutos aunque el Canalla caía por 2 a 0.
La razón por la que Ángel Di María no jugó contra Independiente Rivadavia
Di María estuvo presente en el Bautista Gargantini donde fue recibido con respeto por parte de los hinchas de Independiente Rivadavia quienes expresaron su admiración por el jugador que fue fundamental en la Copa del Mundo que obtuvo Argentina en Qatar 2022 y hasta le regaló su camiseta a un niño fanático de Independiente Rivadavia.
Sin embargo, los amantes del buen fútbol se quedaron con las ganas de ver a Angelito en acción ya que Jorge Almirón decidió que no ingresara desde el banco de suplentes. Ante esto, el entrenador explicó: "Venía con alguna molestia y la idea era ver cómo se iba a dar el partido. No quería arriesgarlo, queremos que se recupere bien".
"Lo que quiero es, después de un par de días libres, tener el equipo completo. La idea era pasar este partido, obviamente ganarlo porque si lo hacíamos quedábamos punteros, pero el rival hizo lo suyo", desarrolló el técnico de Rosario Central.
"No quería que arriesgara nada. Estos días le van a venir bien para recuperarse. No quiero que juegue un partido y dos no. Todos esperamos el inicio de la Copa. Está muy apretada la zona y queremos estar en los primeros lugares", concluyó Jorge Almirón sobre la ausencia del Fideo.
Es así que el técnico priorizó la recuperación de Ángel Di María de cara a la finalización del Torneo Apertura y al inicio de la Copa Libertadores, el gran desafío que tendrá el campeón del mundo defendiendo los colores del Canalla.
Independiente Rivadavia mira a todos desde arriba
Con el triunfo la Lepra está primera en la Zona B con 23 puntos, tres más que River, mientras que también lidera la Tabla Anual teniendo como inmediato perseguidor a Vélez, con 22.
En la fecha 13 del Torneo Apertura visitará a Tigre mientras que en la fecha 14 recibirá a Argentinos Juniors, rival a quien venció en la final de la Copa Argentina.