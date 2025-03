La polémica decisión que afecta a Messi y al Inter Miami antes de los cuartos de final de la Champions de la Concacaf

Sin embargo, la MLS decidió vetarlo, argumentando que su presencia dentro del campo no es parte del protocolo de seguridad establecido por la liga.

La medida llega justo antes de que el Inter Miami, con Lionel Messi, juegue como visitante frente Los Ángeles FC el partido de ida de los cuartos de final de la Champions de la Concacaf.

El encuentro será este jueves a las 0.30 hora argentina y la revancha será el miércoles 9 de abril a las 21, en Miami.

messi inter 2.jpg

Yassine Cheuko: "No me quieren en el campo"

Cheuko manifestó su descontento en una entrevista con House of Highlights. “No me quieren en el campo”, reconoció, dejando en claro que la prohibición no solucionará el problema de los invasores.

Además, comparó la situación con su experiencia en el fútbol europeo: “Trabajé en Europa, en la Ligue 1 y la Champions League. En siete años vi seis invasores. Aquí, llegué en julio de 2023 y en 20 meses hubo 16 invasiones. Es un problema real”.

yassine messi.jpg

Pese a la restricción, se mostró dispuesto a colaborar con la liga para mejorar la seguridad, resaltando que su experiencia podría ayudar a encontrar soluciones.

Desde la llegada de Messi, Cheuko lideró un equipo de 50 personas encargado de la seguridad del futbolista y su familia. Ahora, sin su presencia en la línea de banda, la MLS deberá reforzar sus protocolos para evitar nuevas invasiones.

Mientras tanto, la controversia sigue abierta y muchos se preguntan si esta medida realmente protegerá mejor a Messi.