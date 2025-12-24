La picante frase del presidente de Olimpo que sacudió Bahía Blanca: "Menos gente que un cine"

Pese a ser un constante animador del Federal A, desde 2019 Olimpo de Bahía Blanca no logra dar el salto. Luego de una temporada donde nuevamente quedó en las puertas de cumplir el objetivo, quien alzó la voz y fue muy crítico fue su presidente.
Hablamos de Alfredo Dagna, quien no dudó en apuntar contra las dificultades que la institución atraviesa en esta época del año, en la cual no hay competencia oficial. Sin pelos en la lengua aseguró: "El mes este y el que viene son tétricos".
El mandamás de Olimpo enfrentó los micrófonos del diario deportivo Olé y no dudó en ser tajante: “El mes este y el que viene son tétricos, porque la gente va y no paga. Tenemos menos gente que un cine”.
“Nosotros queremos lograr que, por lo menos, 3.000 personas paguen la cuota. No pido un millón, ni 50 mil ni 20 mil, solo tres mil que paguen”, sumó.
Siguiendo por la línea crítica Dagna añadió: “Después nos quejamos, ‘poné la plata’ dicen, pero hay que venir y hay que apoyar. Vengan con ganas de apoyar al club”.
Sin animos de bajarle el tono a su descargo, el presidente de Olimpo de Bahía Blanca continuó descargando su enojo ante la situación: “Ya estoy re podrido de eso. ¿Qué querés darle a la gente? ¿Tres kilos de yerba? ¿Tres tanques gratis para que se hagan socios?”.
Para finalizar, refiriéndose al valor que los socios de Olimpo deben abonar por mes para mantenerse con la cuota al día, sentenció: "Sale 20 lucas, te lo gastás en una cerveza”.