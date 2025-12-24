La picante frase del presidente de Olimpo que sacudió Bahía Blanca: "Menos gente que un cine"

“Nosotros queremos lograr que, por lo menos, 3.000 personas paguen la cuota. No pido un millón, ni 50 mil ni 20 mil, solo tres mil que paguen”, sumó.

Siguiendo por la línea crítica Dagna añadió: “Después nos quejamos, ‘poné la plata’ dicen, pero hay que venir y hay que apoyar. Vengan con ganas de apoyar al club”.

EL PRESIDENTE DE OLIMPO HABLÓ SOBRE LOS PROBLEMAS INSTITUCIONALES DEL CLUB



El equipo de Bahía Blanca sigue estancado en un terreno del que no puede salir y que se llama Federal A. Descendió a esta categoría en 2019 y nunca pudo volver al lugar donde pasó tantos años.

Sin animos de bajarle el tono a su descargo, el presidente de Olimpo de Bahía Blanca continuó descargando su enojo ante la situación: “Ya estoy re podrido de eso. ¿Qué querés darle a la gente? ¿Tres kilos de yerba? ¿Tres tanques gratis para que se hagan socios?”.

Para finalizar, refiriéndose al valor que los socios de Olimpo deben abonar por mes para mantenerse con la cuota al día, sentenció: "Sale 20 lucas, te lo gastás en una cerveza”.