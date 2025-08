La MLS incorporó a dos jugadores de élite que serán rivales de Lionel Messi

Didier Drogba, uno de los representantes más importantes de África, decidió probar suerte en la MLS cuando se sumó al Montreal Impact en el 2015 y jugó durante un año abriendo la puerta para que Victor Wanyama hiciera lo propio en 2020.

En cuanto a jugadores europeos la lista es bastante más larga donde se destaca David Beckham (LA Galaxy, 2007/12), Steven Gerrard (LA Galaxy 2016/18), Frank Lampard (New Yor City FC, 2015/16), Wayne Rooney (D.C. United, 2028/19), Thierry Henry (New York Red Bulls, 2010/14), Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire, 2017/19), Andrea Pirlo (New York City FC , 2015/17), Zlatan Ibrahimovi (LA Galaxy, 2018/19), Gareth Bale (Los Angeles FC, 2022/23), entre otros.

Con respecto a jugadores latinoamericanos, la MLS recibió a Nicolás Gaitán (Chicago Fire, 2019), Gonzalo Higuaín (Inter Miami, 2020/22), Lionel Messi (Inter Miami, 2023/actualidad), Claudio López (Kansas City, Colorado Rapids, 2008/10), Júlio Baptista (Orlando City, 2016), Kaká (Orlando City, 2015/17), Carlos Valderrama (Tampa Bay, Miami Fusion, Colorado Rapids (1996–2002), entre otras grandes figuras continentales.

Thomas Muller - Son Heung-Min Dos estrellas se suman a la MLS.

La MLS incorpora a dos jugadores de élite que serán rivales de Lionel Messi

Ahora Lionel Messi tendrá que lidiar con dos grandes incorporaciones de la MLS ya que Heung-min Son acaba de firmar con Los Angeles FC tras consagrarse en la Europa League con el Tottenham junto a Cuti Romero, siendo el primer y único título obtenido por el coreano. Llegó al equipo estadounidense con un traspaso valuado en 20 millones de dólares.

Por otro lado, Thomas Müller llegó al Vancouver Whitecap luego de haber disputado más de 17 temporadas en el Bayern Múnich. El campeón del mundo estará en el Targeted Allocation Money (TAM); se trata de un mecanismo financiero que permite a los equipos superar el tope salarial sin integrar la etiqueta de "Jugador Franquicia".