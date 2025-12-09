Franco Colapinto - Manager Franco Colapinto encuentra en María Catarineu y en Jamie Campbell-Walter el apoyo necesario para mantenerse en la élite de la F1.

La temporada de Franco Colapinto en 2025

María Catarineu comenzó refiriéndose a la temporada de Colapinto en su primera experiencia en Alpine: "Ha tenido sus momentos de dar batalla, ha trabajado como un animal y demostró que está muy preparado. Ha sido un aprendizaje muy bueno para lo que viene en 2026, que será una temporada muy importante para él".

En diálogo con Infobae la manager puso en valor la fortaleza del piloto: "Ha demostrado una gran resiliencia y la capacidad de borrar una sesión y volver a empezar para sentarse con los ingenieros, analizar todo y mirar cómo se puede mejorar. Destaco cómo borra lo negativo y tiene una capacidad muy grande de empezar otra vez para ir a lo siguiente y a lo que se va a enfrentar".

También destacó la personalidad avasallante del argentino de 22 años explicando que en el ambiente de la Fórmula 1 "lo adoran, incluso los otros pilotos. Tiene esa personalidad que todos ven y por eso es un chico que se hace querer".

Colapinto - Categorías inferiores Franco Colapinto con sus representantes en las categorías en inferiores.

La manager de Franco Colapinto reveló cómo se acordó su continuidad en Alpine

Durante meses hubo gran desconcierto sobre el futuro de Franco Colapinto en la F1 y los rumores indicaban que sería confirmado en el GP de Brasil, situación que finalmente sucedió ya que la manager admitió que se dio "justo antes de Brasil, en la semana anterior".

Además, manifestó la verdadera razón por lo que llegó la titularidad: "Lo que Franco hizo en pista. Demostró a lo largo del año que se merecía una segunda oportunidad y se la dieron. Yo estaba convencida de que iba a ser así".

En cuanto al futuro las expectativas son altas: "El equipo ha invertido muchísimo en tener un mejor coche el año que viene. Luego tenés a un piloto muy entusiasmado y con muchísimas ganas de poner todo de su parte para que las cosas vayan bien, con lo cual yo creo que tendremos un buen 2026".

¿El futuro de Colapinto está en Alpine?

Catarineu no descarta la posibilidad de pasar a otra escudería: "Hay una chance de que cualquier equipo lo pueda llamar, pero ahora mismo tiene un contrato con Alpine y es donde estamos".

"Nosotros vamos carrera a carrera, sesión a sesión, y demostrando resultados. Lo que tenga que llegar va a llegar igualmente. Estamos en el trabajo de cada día, porque si pierdes el foco del ahora es muy difícil mirar para adelante", concluyó la encargada de cuidar la carrera de Franco Colapinto.