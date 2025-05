Cuando le preguntaron por el inicio del tercer ciclo de Miguel Ángel Russo en el Xeneize, el Apache tomó una postura defensiva: "Como está todo tan sensible, es muy difícil opinar. Me lo guardo para mí. Me pone contento que tenga su tercer ciclo en el club”.

Cabe destacar que Tevez fue dirigido por el Miguelo en lo que había sido su último paso por el club. Juntos gritaron campeón en la Copa DIego Maradona, que el Xeneize le arrebató a River en la última fecha, justamente gracias al gol del oriundo de Fuerte Apache.

tevez.webp Carlos Tevez se refirió al retorno de Miguel Ángel Russo a Boca.

Su opinión sobre el regreso de Ángel Di María

Conocedor del mundo Rosario Central, donde tuvo su primera experiencia como director técnico, Tevez habló de la decisión de Ángel Di María: “Le hará muy bien al fútbol argentino. Le tengo mucho cariño y respeto al club, porque fue el primero que me dio la posibilidad”.

“Son decisiones muy personales que se sienten en el momento. Un día me levanté y le dije a Vane (su esposa) que quería volver. Casi me mata. Las chicas estaban bien, ella se había acomodado y yo estaba en mi mejor momento”, sentenció el Apache.