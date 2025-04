Los primeros estudios realizados al colombiano indican que no hay lesión muscular y aunque es un hecho que no va a jugar el miércoles en Ecuador por la Copa Libertadores no está descartado para jugar contra Boca.

borja 3.jpg Miguel Borja y Marcelo Gallardo se fueron preocupados tras el triunfo de River en La Plata.

El Colibrí salió lesionado, y entre lágrimas, en el partido del viernes ante Gimnasia La Plata donde había ingresado desde el banco de suplentes.