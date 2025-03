Tras idas y vueltas, el ex DT de Boca Juniors, Lanús, Los Ángeles Galaxy y la selección de Paraguay confirmó que será el sucesor de Sebastián Domínguez (hizo una mala y corta campaña) en Vélez.

chilavert.jpg

La gran crítica de José Luis Chilavert contra Guillermo Barros Schelotto

“A mí no me caen mal, los directivos son los que manejan. Yo digo que no trabajan y no son profesionales que puedan estar al frente de Vélez, nada más. No trabajaron en el día a día con los jugadores ni con el sistema que utilizan. Trabajan mal, no son lo que Vélez necesita”, tiró Chila.