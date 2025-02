El dardo de José Luis Chilavert a Agustín Marchesín tras pedir el cambio en la Bombonera

“Un arquero de su experiencia puede sacar adelante el partido. Es una falta de respeto a todos los hinchas y a una institución tan grande como Boca. En el video se observa que el mismo pide que lo cambie por Brey. Nunca lo vi y jugué 25 años al fútbol”, sumó sobre la decisión que tomó el hombre de Boca.

Sobre la carrera de Marchesín, reveló: “Es un gran profesional que jugó en Porto, América y en Brasil. Está acostumbrado a esa situación de ir a los penales. Y que mejor que un arquero que está caliente en juego, terminar la tanda porque Brey estaba frío. No lo entiendo y me duele como arquero. Con su acción, los hinchas de Boca le pierden la confianza“.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RadioDelPlata/status/1895231730879221831&partner=&hide_thread=false José Luis Chilavert habló con Daniel Mollo en Vengan Vengan sobre el cambio de Marchesín por Brey en el partido entre Boca Juniors contra Alianza Lima: “Es insólito, yo si soy el técnico no lo hago, pero es una falta de respeto para el hincha de Boca”.#RadiodelPlata pic.twitter.com/RH2o9wRIjb — Radio Del Plata (@RadioDelPlata) February 27, 2025

Qué dijo Chilavert sobre Fernando Gago

Antes de culminar con su mano a mano, Chilavert también se refirió al DT de Boca: “Tiene que tener liderazgo y decirle que no. No creo que Gago tenía en mente cambiarlo por Brey. En la charla técnica era todo concentración con fútbol, pero si se instaló el tema de los penales se me escapa porque es una cuestión interna. Yo lo que observó es que Marchesin pidió salir y habla mal de él en lo profesional“.

“Los hinchas ven que no tiene la manera de cambiar. Y tampoco tiene liderazgo porque si te dicen de cambiar, le tendría que haber dicho: ‘Vos atajás como empezó el partido’, pero no lo hizo“, sentenció sobre el incierto futuro del entrenador.