La expulsión de Álex Arce dejó a Independiente Rivadavia sin su goleador y encendió la polémica

El árbitro Facundo Tello amonestó en primera instancia al goleador de la Lepra, pero revisó la acción en el monitor del VAR llamado por su asistente José Carreras y le mostró la tarjeta roja directa a Arce. Según la transmisión y los reportes, se trató de una infracción por elevación excesiva de la pierna que el videoarbitraje consideró merecedora de expulsión.

Independiente Rivadavia se quedó con diez jugadores cuando ya perdía 1-0, con gol de Ángel Di María a los 11', de penal, es decir por otra decisión arbitral.

Álex Arce una baja sensible para Independiente Rivadavia

Álex Arce, referente ofensivo y líder del equipo, venía de perderse los dos últimos partidos de la Lepra por acumular 5 tarjetas amarillas y luego formar parte de la selección de su país en la fecha FIFA.

Su expulsión no solo es determinante en el encuentro ante Central sino para lo que viene con Independiente Rivadavia peleando por la punta de la tabla anual y el correspondiente título de Campeón de la Liga Profesional.