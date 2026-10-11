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Torneo Clausura

La expulsión de Álex Arce dejó a Independiente Rivadavia sin su goleador y encendió la polémica

Álex Arce, capitán y goleador de Independiente Rivadavia, fue expulsado a instancias del VAR, un fallo que encendió la polémica en el duelo contra Rosario Central.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Arce fue expulsado a instancias del VAR.

Arce fue expulsado a instancias del VAR.

En el Gigante de Arroyito, por la fecha 12 del Torneo Clausura, el paraguayo Álex Arce, capitán y goleador de Independiente Rivadavia, fue expulsado a los 40' del primer tiempo a instancias del VAR, un fallo que encendió la polémica en el duelo contra Rosario Central.

La jugada ocurrió alrededor del minuto 37 cuando Arce cometió una falta sobre el defensor de Rosario Central Gastón Ávila. El delantero paraguayo entró con la pierna muy arriba y golpeó al rival, quien tras cabecear la pelota quedó lesionado y provocó una demora en el juego.

El árbitro Facundo Tello amonestó en primera instancia al goleador de la Lepra, pero revisó la acción en el monitor del VAR llamado por su asistente José Carreras y le mostró la tarjeta roja directa a Arce. Según la transmisión y los reportes, se trató de una infracción por elevación excesiva de la pierna que el videoarbitraje consideró merecedora de expulsión.

Independiente Rivadavia se quedó con diez jugadores cuando ya perdía 1-0, con gol de Ángel Di María a los 11', de penal, es decir por otra decisión arbitral.

Álex Arce una baja sensible para Independiente Rivadavia

Álex Arce, referente ofensivo y líder del equipo, venía de perderse los dos últimos partidos de la Lepra por acumular 5 tarjetas amarillas y luego formar parte de la selección de su país en la fecha FIFA.

Su expulsión no solo es determinante en el encuentro ante Central sino para lo que viene con Independiente Rivadavia peleando por la punta de la tabla anual y el correspondiente título de Campeón de la Liga Profesional.

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