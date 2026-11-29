Blanco en la oscuridad

La primera vez que lo vi, mi bicicleta recién se estaba acostumbrando a las inconstancias fronterizas entre la tierra y el asfalto. Al ser un sector tan poco iluminado terminaba haciendo el recorrido a pie, con la aprensión de descubrir un pozo que me dejara accidentado y sin transporte.

Al costado del sendero borroso, la figura de un perro me alarmó por su porte y por su insolencia al desafiar la omnipresente oscuridad con su pelaje blanco. Fue precisamente su color lo que lo delató, porque no lo vi o escuché acercarse. Su tamaño era tal que por un momento pensé que un lobo había abandonado alguna de mis pesadillas para venir a buscarme.

Aceleré el paso. El animal, en cambio, me seguía como si yo fuera parte de un sueño -su sueño- que por reiterado, transitaba tranquilo.

Varias veces giré para verlo, para asegurarme que la distancia siguiera protegiéndome y cada vez que lo miraba, él alzaba la cabeza, oliendo el aire, como si mi miedo dejara un rastro imposible de resistir.

Siguió en lejana compañía hasta que llegué a la luz amarillenta que anticipaba la casa de mi novia. Los insectos se estrellaban contra el foco con esa obstinación que mantienen hace siglos, en un bullicio absurdo que me distrajo unos segundos. Fueron suficientes para que mi acompañante desapareciera.

Compañero leal

A partir de ese día, cada jueves, sin falta, el perro me acompañaba en mi camino de ida y de regreso. Como sabía que iba a verlo, antes de pisar los primeros metros del sendero de tierra lo buscaba adaptando mis ojos a las sombras, pero sin excepción su presencia se convertía en un acto de magia, sorprendente e imprevisible.

Era extraño que ese perro hubiese adquirido la cualidad felina del sigilo. No lo escuchaba aproximarse. Sus pisadas eran mudas como él, porque tampoco ladraba.

Daba por cierto que no era un perro callejero. Se lo veía bien alimentado, sano y su temperamento sereno me hacían imaginar un hogar donde lo cuidaban y querían.

Dejé completamente de lado el resquemor de nuestro primer encuentro. Es más, empecé a hacer el trayecto íntegramente a pie, para tenerlo un tiempo más a mi lado, con esa lealtad que me profesaba sin ser su dueño, lo cual hacía el vínculo mucho más entrañable.

Imagen elaborada con IA-Gonzalo Ponce

No me debía nada, no era mío, pero me cuidaba. Curiosa lección de amor estaba aprendiendo del perro.

Ofrenda y distancia

Le hablé a mi novia de mi amigo. Creí leer un dejo de incredulidad cuando le conté mis encuentros. Ella afirmaba que si lo veía todos los jueves sería el perro de algún vecino y por eso era imposible que nunca lo hubiese visto. Es más, trasladó la pregunta a su familia y el famoso perro blanco pasó a ser un chiste interno, porque nadie más lo conocía. Todo esto no hizo más que reafirmar el privilegio de su compañía.

Al tiempo se me hizo rutina envolver carne en páginas de diarios que llevaba en la mano, a modo de ofrenda. Abría el paquete y lo dejaba en la tierra. Alimentarlo fue una acción que, por primera vez, lo mostró inquieto. Comía, movía las orejas como si estuviese escuchando un ruido constante y miraba hacia atrás, donde las tinieblas confundían las malezas con el sendero.

Imagen elaborada con IA-Gonzalo Ponce

Si en esos momentos trataba de acercarme con la intención de acariciarlo, retrocedía con cautela. Desistí de querer tocarlo, porque era obvio que prefería abandonar la comida a permitir que desapareciera la distancia entre nosotros.

Entre sombras

Pasaron más de dos años e interpreté que si solamente yo podía verlo, quizá era una señal de que estaba destinado a ser mío. Entonces redoblé mis esfuerzos por ganarme su confianza y conseguir el milagro de tocarlo.

Una noche seguí los pasos de nuestra silenciosa ceremonia y dejé en tierra la ofrenda, tentadora y más abundante que en otras oportunidades. Entendí que estaba hambriento, porque no se mostró inquieto ni alerta como lo era habitualmente.

De repente, un crujir de hojas muertas lo sacudió y giró hacia la oscuridad que paría sonidos, sombras, lamentos. La estaca del miedo me mantuvo en el mismo lugar, sin poder ver, sin poder escapar, mientras escuchaba los gruñidos del perro y adivinaba su pelea en las dentelladas que quebraban el aire, que de pronto se infestaba del olor inconfundible de la sangre.

También yo le debía lealtad y corrí a su encuentro, pero el animal emergió en su habitual acto de magia, blanco, perfecto, sin un rasguño. Detrás de él, una legión de ojos hambrientos me observaba, expectante, al acecho, con un ansia de siglos esperando saciarse.

Imagen elaborada con IA-Gonzalo Ponce

La mirada de mi amigo fue una advertencia que no pude ignorar y que me hizo comprender cabalmente la incompetencia de las palabras en ciertas ocasiones.

Me alejé y él reanudó su marcha a prudente distancia. Detrás suyo los gritos se iban extinguiendo como las últimas cenizas de un incendio y las tinieblas volvieron a confundir las malezas con el sendero.

A los pocos días me enteré de que allí había muerto otro hombre, sin heridas, sin sangre. Seguramente no supo honrar la lealtad de mi prodigioso guardián.