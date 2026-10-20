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Se realizará en Londres

La dupla estelar que presentará el Balón de Oro: un ex futbolista de elite y una conductora top

El 26 de octubre se entregará el Balón de Oro donde Lionel Messi y Lautaro Martínez son los argentinos nominados

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Balón de Oro ya tiene a sus conductores designados.

El Balón de Oro ya tiene a sus conductores designados.

La 70ª edición del Balón de Oro tendrá como escenario a la ciudad de Londres el próximo lunes 26 de octubre de 2026. Para una velada tan especial, en la que el mítico galardón conmemorará sus siete décadas de vigencia con su primera entrega en la capital británica, la organización confirmó a la dupla estelar encargada de la conducción.

Es así que el ex futbolista francés Thierry Henry y la reconocida periodista inglesa Kate Scott, quienes subirán al escenario del emblemático Teatro London Palladium.

Ser&aacute; el debut del franc&eacute;s en la ceremonia del Bal&oacute;n de Oro.

Será el debut del francés en la ceremonia del Balón de Oro.

La emoción de Thierry Henry en su primera designación para el Balón de Oro

Para el máximo goleador histórico del Arsenal, la designación tuvo un componente emocional inevitable debido a sus años dorados en la capital inglesa.

Al referirse a la oportunidad de liderar la gala en un entorno tan representativo para su vida, el exatacante francés explicó: "Es un honor para mí presentar la ceremonia del Balón de Oro este año. Londres es mi hogar. Tengo una profunda conexión con esta ciudad, su cultura futbolística y sus apasionados aficionados".

La elección también encuentra respaldo en la exitosa dinámica que Henry y Scott han construido al frente de Golazo, el ciclo de CBS Sports dedicado a la Liga de Campeones en el que comparten mesa con figuras como Jamie Carragher y Micah Richards.

En esa sintonía, el flamante presentador agregó: "Por lo tanto, presentar la ceremonia aquí junto a mi colega y amiga Kate me parece la elección más lógica. Promete ser una velada excepcional para celebrar a los más grandes talentos del fútbol".

Kate Scott tiene basta experiencia en el Bal&oacute;n de Oro.

Kate Scott tiene basta experiencia en el Balón de Oro.

Será la cuarta vez que Kate Scott presente el Balón de Oro

Por su parte, la comunicadora de 45 años asumirá el rol por cuarta ocasión en su carrera, sumando este nuevo hito a sus recordadas apariciones al frente del evento en 2014, 2015 y 2025.

Al proyectar la ceremonia que se avecina, Scott manifestó su entusiasmo: "El Balón de Oro es una noche emblemática en el calendario futbolístico y representa la culminación de una carrera".

"Es un placer ver al mundo del fútbol reunirse para celebrar a todos estos jugadores que inspiran a generaciones enteras. Me siento honrada de presentar este evento legendario una vez más", explicó la presentadora.

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