Una vecina encontró un perro vivo dentro del canasto de la basura y es increíble lo que pasó después

Sin dudarlo, la mujer rompió la bolsa para asistir al perro y permitir que el animal pudiera volver a respirar con normalidad.

El perro, visiblemente debilitado, asustado y con severos signos de deshidratación, estaba acurrucado con mucho miedo, producto al estrés al que había sido sometido.

La cadena de ayuda que le salvó la vida al perro

Una vez que el perro fue encontrado, la vecina dio aviso inmediato a proteccionistas de animales y vecinos de la zona. En cuestión de minutos, la comunidad movilizó recursos para brindarle contención inicial y trasladarla de urgencia a una veterinaria para ser evaluada por un profesional.

En el centro de atención médica se constató que el animal presentaba un cuadro de desnutrición y deshidratación, por lo que se le administró suero y medicación para estabilizar sus parámetros vitales.

Además, se supo que el animal presentaba 40 grados de fiebre al momento de ser rescatado.

Sorprendentemente, tras recibir las primeras curaciones y algo de alimento, el perro mostró un notable cambio de ánimo y comenzó a responder favorablemente a los estímulos del personal asistencial.

Maltrato animal: búsqueda del responsable

El caso del perro abandonado en un canasto de basura rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde usuarios y agrupaciones proteccionistas expresaron un enérgico repudió ante la crueldad del accionar y exigieron el esclarecimiento del hecho.

Asimismo, iniciaron gestiones para revisar cámaras de seguridad privadas de la cuadra con el objetivo de identificar a la persona que abandonó al animal en la basura.

Actualmente, el perro se encuentra bajo resguardo temporal en la casa de una familia sustituta que se ofreció a cuidarla mientras completa su recuperación médica, a la espera de ser dada en adopción responsable.