En el Top histórico de la Serie A: Gio Simeone hizo un doblete en el triunfo del Torino

El encuentro se jugó en el estadio Ennio Tardini y tuvo al argentino como protagonista de dos goles a los 4 minutos del primer tiempo y 23' del segundo, mientras que el atacante Che Adams convirtió el restante a los 24' de la primera mitad.

Gio Simeone la rompió en el Torino.

Gio Simeone hizo historia en la Serie A italiana al marcar para el Torino

Gio Simeone alcanzó una marca histórica. Con su doblete al Parma, el Cholito (el hijo de Diego, el DT del Atlético de Madrid) igualó a Diego Milito y se metió entre los diez argentinos con más goles en la historia de la Serie A, con 86 tantos en 337 partidos y seis clubes. Gabriel Batistuta lidera el ranking con 183 anotaciones, y lo siguen Hernán Crespo (153), Omar Sívori (147), Lautaro Martínez (136), Paulo Dybala (131), Mauro Icardi (121), Gonzalo Higuaín (125), Abel Balbo (117) y Rodrigo Palacio (93).