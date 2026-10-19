En el Top histórico de la Serie A: Gio Simeone hizo un doblete en el triunfo del Torino

El delantero argentino Giovanni Simeone hizo historia en la Serie A italiana. Este lunes el ex River marcó un doblete en la goleada por 3 a 0 del Torino sobre el Parma, por la séptima fecha del Calcio.
El delantero argentino Giovanni Simeone marcó un doblete en la goleada del Torino sobre el Parma e hizo historia en la Serie A italiana
El delantero argentino Giovanni Simeone hizo historia en la Serie A italiana. Este lunes el ex River marcó un doblete en la goleada por 3 a 0 del Torino sobre el Parma, por la séptima fecha del Calcio.
El encuentro se jugó en el estadio Ennio Tardini y tuvo al argentino como protagonista de dos goles a los 4 minutos del primer tiempo y 23' del segundo, mientras que el atacante Che Adams convirtió el restante a los 24' de la primera mitad.
Gio Simeone alcanzó una marca histórica. Con su doblete al Parma, el Cholito (el hijo de Diego, el DT del Atlético de Madrid) igualó a Diego Milito y se metió entre los diez argentinos con más goles en la historia de la Serie A, con 86 tantos en 337 partidos y seis clubes. Gabriel Batistuta lidera el ranking con 183 anotaciones, y lo siguen Hernán Crespo (153), Omar Sívori (147), Lautaro Martínez (136), Paulo Dybala (131), Mauro Icardi (121), Gonzalo Higuaín (125), Abel Balbo (117) y Rodrigo Palacio (93).
Giovanni Simeone sigue pagando con goles la confianza que depositó en él el Torino, que lo compró algunos meses atrás por 7 millones de euros luego de pasar un año a préstamo desde el Napoli, y convirtió dos goles que aseguraron la victoria por goleada ante el Parma.
El triunfo permitió al conjunto de la ciudad de Turín llegar al décimo puesto de la liga italiana con 10 puntos, al igual que el Napoli, mientras que el Parma sumó su segunda caída por 3-0 consecutiva y está en zona de descenso, con cuatro unidades.
Mientras que el Monza del ex Boca Exequiel “Changuito” Zeballos, que no jugó por lesión, goleó por 4-0 al Cagliari para quedarse con su segunda victoria en las últimas tres fechas y salir de la zona de descenso.