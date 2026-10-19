Torneo Regional Amateur: así quedaron los cruces de los cuartos de final para los equipos mendocinos

Pacífico de General Alvear es uno de los equipos mendocinos que jugará la tercera ronda del Regional Amateur.
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En la segunda ronda quedaron eliminados San Carlos de Eugenio Bustos y Atlético Palmira, tras perder las series con Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause de San Juan.
Atlético Argentino se medirá con Deportivo Malargüe
Atlético Argentino tendrá su serie eliminatoria con Deportivo Malargüe. El primer partido se disputará este domingo desde las 17 en San José y la revancha será el 1 de noviembre en el Sur. El vencedor de esta serie chocará en semifinales (la cuarta ronda) ante el vencedor de Deportivo Goudge y Sport Club Pacífico de General Alvear.
Deportivo Malargüe será el rival del Atlético Argentino.
Deportivo Goudge vs Pacífico de General Alvear
Tras superar la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur, el Deportivo Goudge, que eliminó al Deportivo Colocasi, de San Luis, tendrá como rival en la tercera ronda (los cuartos de final) al Sport Club Pacífico de General Alvear. Este equipo se clasificó directamente a la tercera fase por haber finalizado en el primer lugar, junto al Atlético Argentino y Deportivo Malargüe.