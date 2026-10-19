Torneo Regional Amateur: así quedaron los cruces de los cuartos de final para los equipos mendocinos

Pacífico de General Alvear es uno de los equipos mendocinos que jugará la tercera ronda del Regional Amateur.

En la segunda ronda quedaron eliminados San Carlos de Eugenio Bustos y Atlético Palmira, tras perder las series con Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause de San Juan.

tendrá su serie eliminatoria con

Deportivo Malargüe. E

l primer partido se disputará este domingo desde las 17 en San José y la revancha será el 1 de noviembre en el Sur. El vencedor de

esta serie chocará en semifinales (la cuarta ronda) ante el vencedor de

Deportivo Goudge

y Sport Club Pacífico de General Alvear.