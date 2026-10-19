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Torneo Regional Amateur: así quedaron los cruces de los cuartos de final para los equipos mendocinos

Se conocieron los enfrentamientos que tendrán los cuatro equipos mendocinos en los cuartos de final del Regional Amateur

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Atlético Argentino y Deportivo Malargüe jugarán una de las llaves de los cuartos de final del Regional Amateur.

Atlético Argentino y Deportivo Malargüe jugarán una de las llaves de los cuartos de final del Regional Amateur.

Foto: Prensa Atlético Argentino

La tercera fase del Torneo Regional Amateur ya tiene definidos sus cruces de los cuartos de final de la Región Cuyo , donde habrá cuatro equipos mendocinos. Los equipos locales que siguen en carrera en la competencia son Atlético Argentino, Deportivo Malargüe, Sport Club Pacífico de General Alvear y Goudge de San Rafael.

Pac&iacute;fico de General Alvear es uno de los equipos mendocinos que jugar&aacute; la tercera ronda del Regional Amateur.

Pacífico de General Alvear es uno de los equipos mendocinos que jugará la tercera ronda del Regional Amateur.

En la segunda ronda quedaron eliminados San Carlos de Eugenio Bustos y Atlético Palmira, tras perder las series con Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause de San Juan.

Atlético Argentino se medirá con Deportivo Malargüe

Atlético Argentino tendrá su serie eliminatoria con Deportivo Malargüe. El primer partido se disputará este domingo desde las 17 en San José y la revancha será el 1 de noviembre en el Sur. El vencedor de esta serie chocará en semifinales (la cuarta ronda) ante el vencedor de Deportivo Goudge y Sport Club Pacífico de General Alvear.

Deportivo Malarg&uuml;e ser&aacute; el rival del Atl&eacute;tico Argentino.

Deportivo Malargüe será el rival del Atlético Argentino.

Deportivo Goudge vs Pacífico de General Alvear

Tras superar la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur, el Deportivo Goudge, que eliminó al Deportivo Colocasi, de San Luis, tendrá como rival en la tercera ronda (los cuartos de final) al Sport Club Pacífico de General Alvear. Este equipo se clasificó directamente a la tercera fase por haber finalizado en el primer lugar, junto al Atlético Argentino y Deportivo Malargüe.

Deportivo Goudge de San Rafael es el equipo sensaci&oacute;n.

Deportivo Goudge de San Rafael es el equipo sensación.

El Celeste y el Lobo Alvearense se enfrentarán este domingo 25 de octubre en San Rafael, desde las 16, por el partido de ida y la revancha será el 1 de noviembre en el estadio Héctor Moncada, de General Alvear.

Pac&iacute;fico de General Alvear se medir&aacute; con Goudge.

Pacífico de General Alvear se medirá con Goudge.

Los partidos de los mendocinos en la tercera ronda

  • Goudge vs. Pacífico de General Alvear Domingo 25 de octubre, en San Rafael, a las 16
  • Atlético Argentino- vs. Deportivo Malargüe-Domingo 25 de octubre, en San José, a las 17

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