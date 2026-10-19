Carta abierta del presidente del Atlético Club San Martín: trabajar para "honrar nuestra rica historia"

El club fundado el 22 de diciembre de 1927 logró escribir con esfuerzo un rico historial en el fútbol de Mendoza, y trascendiendo a nivel nacional como uno de los "grandes" del Interior, siendo el primero de nuestra provincia en disputar en 1967 el primer Campeonato Nacional.

El Chacarero quedó eliminado en 16avos. de final de la Reválida del Torneo Federal A tras caer en los dos juegos frente a Argentino de Monte Maiz.

Con esa herencia entre manos, la actual dirigencia dio cerrado el año de competencia en el Torneo Federal A, pero manifestó en una carta abierta sus aspiraciones para el 2027, año del centenario del club, pidiendo el esfuerzo de todos para volver a ser protagonistas y obtener logros más afines a su tradición.