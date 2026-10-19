Con la derrota del Atlético Club San Martín de este domingo frente a Argentino de Monte Maíz en la serie de 16avos. de final de la Reválida del Torneo Federal, se cerró un ciclo para el León del Este, en su primera participación en la tercera categoría del fútbol argentino, con el escueto logro de mantener la categoría.
Carta abierta del presidente del Atlético Club San Martín: trabajar para "honrar nuestra rica historia"
En las redes sociales del Atlético Club San Martín, el presidente dijo que buscará en 2027, de cara al centenario, "ser protagonistas" en el Torneo Federal A
El club fundado el 22 de diciembre de 1927 logró escribir con esfuerzo un rico historial en el fútbol de Mendoza, y trascendiendo a nivel nacional como uno de los "grandes" del Interior, siendo el primero de nuestra provincia en disputar en 1967 el primer Campeonato Nacional.
Con esa herencia entre manos, la actual dirigencia dio cerrado el año de competencia en el Torneo Federal A, pero manifestó en una carta abierta sus aspiraciones para el 2027, año del centenario del club, pidiendo el esfuerzo de todos para volver a ser protagonistas y obtener logros más afines a su tradición.
La carta abierta del presidente del Atlético Club San Martín
Con el posteo de la carta abierta a los hinchas del Chacarero, Pablo Ferlaza, el presidente de la institución, expresó las intenciones de la comisión que dirige para el próximo año, cuando se cumple el centenario.
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En pocas palabras
- Atlético Club San Martín: El club buscará ser protagonista en el Torneo Federal A para 2027.
- Centenario: La dirigencia expresó aspiraciones para el año del centenario del club.
- Carta abierta: El presidente Pablo Ferlaza pidió el esfuerzo de todos para lograr objetivos.