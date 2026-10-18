Atlético San Martín cayó ante Argentino de Monte Maíz y el Federal A se quedó sin mendocinos

Con este resultado el Chacarero quedó eliminado del certamen tal como había ocurrido el sábado con Huracán Las Heras y FADEP por lo que ya no hay representantes mendocinos en competencia en la tercera categoría del fútbol nacional.

San Martín cayó en Monte Maíz.

El encuentro entre el Albirrojo y el Raya se disputó en el estadio Modesto Marrone y la visita no pudo remontar la desventaja que arrastraba del encuentro de ida (2-0).