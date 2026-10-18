Atlético San Martín cayó ante Argentino de Monte Maíz y el Federal A se quedó sin mendocinos

Atlético San Martín perdió este domingo 2 a 1 ante Argentino de Monte Maíz, como visitante, el partido de vuelta de los 16avos de final de la Fase de la Reválida del Torneo Federal A.
Atlético San Martín perdió ante Argentino de Monte Maíz, como visitante, el partido de vuelta de los 16avos de final de la Fase de la Reválida del Torneo Federal A.
Atlético San Martín perdió este domingo 2 a 1 ante Argentino de Monte Maíz, como visitante, el partido de vuelta de los 16avos de final de la Fase de la Reválida del Torneo Federal A.
Con este resultado el Chacarero quedó eliminado del certamen tal como había ocurrido el sábado con Huracán Las Heras y FADEP por lo que ya no hay representantes mendocinos en competencia en la tercera categoría del fútbol nacional.
El encuentro entre el Albirrojo y el Raya se disputó en el estadio Modesto Marrone y la visita no pudo remontar la desventaja que arrastraba del encuentro de ida (2-0).
Con la presión de marcar 3 goles para seguir con vida en el certamen el Atlético San Martín llegó al empate transitorio, pero terminó cayendo en el segundo tiempo.
Argentino de Monte Maíz se impuso con los goles de Mateo Romero y Jorge Tejada, y el Chacarero lo igualó a través de Joaquín León.
La Síntesis
Argentino de Monte Maíz: Alexis Bonet; Ulises Perrig, Hugo Vera Oviedo,Facundo Rassol y Pedro Hourdegaigt; Ramiro Lasserre, Leonardo López y Luis Sarmiento y Ignacio Blangetti; Mateo Romero y Jorge Tejada DT: Carlos Mazzola.
Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Matías Contreras, Mauro Maidana, Mateo Zapata; Juan Zanón; Iván Paz;Damián Arce, Juan Manuel Mazzolo; Joaquín León y Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre.
Estadio: Argentino de Monte Maíz.
Goles: PT: 22' Romero (A), 39' León (SM) . ST: 7' Tejada (A)
Árbitro: Enzo Damián Gutiérrez.